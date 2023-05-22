В Украине обновили правила прохождения техосмотра (инфографика) — Finance.ua
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В Украине обновили правила прохождения техосмотра (инфографика)

Личные финансы
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В Украине обновили правила прохождения техосмотра (инфографика)
В Украине обновили правила прохождения техосмотра (инфографика)
Правительство приняло постановление об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического контроля.
Соответствующее решение принято Кабинетом Министров Украины на заседании 19 мая, передает прессслужба МВД.
«Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения», — отметил заместитель Министра МВД Украины.

Что меняется

Введена электронная форма протокола проверки технического состояния транспортного средства. В то же время при необходимости с возможностью печати бумажной копии протокола. Однако печать протокола возможна исключительно на бланке установленного образца, стоимость которого оплачивает предприятие.
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Также обновлены объемы проверки технического состояния транспортных средств, введена видеофиксация процесса обязательного технического контроля транспортных средств.
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Отметим, что органы государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить от субъекта ОТК видеоматериалы по обращениям.
Выборочный просмотр материалов видеофиксации исключит возможность проведения субъектами ОТК фиктивных проверок технического состояния, что существенно повлияет на усиление безопасности дорожного движения.
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Кроме того, постановление предусматривает имплементацию в национальное законодательство требований об объемах проверки технического состояния транспортных средств, определенных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года «О периодических тестах на пригодность к эксплуатации для моторных транспортных средств и их прицепов».
Инфографика: МВД
Инфографика: МВД

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По материалам:
Finance.ua
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