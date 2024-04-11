В Украине может появиться аналог немецкого банка KfW — Finance.ua

В Украине может появиться аналог немецкого банка KfW Сегодня 12:19 — Фондовый рынок

В Украине может появиться аналог немецкого банка KfW

Немецкое Министерство развития работает с украинским правительством над созданием института развития для экономического восстановления Украины по образцу немецкого KfW.

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Там отмечается, что правительство Германии намерено поддержать компании и частных субъектов в восстановлении Украины набором мер. Речь идет о финансовых субсидиях и снижении процентных ставок для малых и средних предприятий в Украине, а также инвестиционных гарантиях для немецких компаний. Вместе с тем Министерство развития работает с украинским правительством над институтом развития для экономического восстановления Украины по образцу немецкого KfW.

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«Украинцы уже работают с поразительной самоотверженностью, чтобы восстановить свою страну. Правительство Германии твердо стоит на их стороне и активизирует свои усилия по восстановлению экономики страны», — заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

По ее словам, Украине нужно нечто большее, чем оружие, чтобы выжить в этой войне.

«Важно и то, чтобы экономика продолжала работать, чтобы страна могла финансировать восстановление. Дешевое финансирование для малых и средних украинских предприятий является одним из самых эффективных рычагов восстановления. В Германии мы имели очень хороший опыт работы с Kreditanstalt für Wiederaufbau, пионером экономического чуда в 1950-е. х и 1960-х годах. До сих пор он предоставляет компаниям и гражданам недорогие кредиты для инвестиций. Мы также можем использовать этот опыт при восстановлении Украины. Мы уже ведем переговоры с украинским правительством по созданию такого института финансирования», — пояснила она.

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В немецком правительстве отмечают, что вторжение россии привело к огромным потерям и разрушениям в Украине. В настоящее время Всемирный банк оценивает стоимость восстановления примерно в 486 миллиардов долларов США в зависимости от дальнейшего хода войны. Одних государственных средств на реконструкцию не хватит.

«Именно поэтому правительство Германии уделяет особое внимание расширению участия частного сектора в восстановлении и модернизации Украины. В документе по ключевым вопросам перечислено 15 мер, направленных на достижение этой цели. В этом контексте инструменты содействия внешней торговле и сотрудничеству с целью развития тесно взаимосвязаны, используются многосторонние инструменты финансирования», — говорится в сообщении немецкого правительства.

Также там подчеркивают, что малые и средние предприятия (МСП) являются основой украинской экономики, на их долю приходится две трети добавленной стоимости и более 80% занятости. Поэтому программы финансирования федерального правительства ориентированы, в частности, на малые и средние компании.

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Центральным инструментом является Украинский фонд развития предпринимательства (BDF), основанный Украиной в 1999 году совместно с немецким Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) и который сейчас превратился в центральный государственный инструмент содействия малому и среднему предпринимательству в Украине.

С начала 2022 года около 40 000 микро-, малых и средних предприятий смогли выжить на рынке, обеспечить рабочие места и адаптироваться к новым условиям войны. К примеру, BDF поддержал фермерские хозяйства в расчистке полей от мин, чтобы снова сделать сельское хозяйство возможным. В перспективе BDF может получить дальнейшее развитие в национальный институт развития для восстановления экономики Украины, аналогичный немецкому KfW.

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