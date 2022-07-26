Украина получит EUR7,4 млн от KfW для льготного кредитования МСП — Finance.ua

Украина получит EUR7,4 млн от KfW для льготного кредитования МСП
Немецкое Кредитное учреждение для восстановления (KfW) предоставит EUR7 млн кредит, поддержанный EUR0,4 млн грантом на реализацию проекта «Рефинансирование энергоэффективных инвестиций малых и средних предприятий (МСП) Украины через финансовый сектор», говорится в сообщении Минфина.
Соответствующее соглашение подписали в понедельник министр финансов Украины Сергей Марченко, исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон и директор KfW в регионе Юго-Восточной Европы и Турции Клаус Мюллер.
Проект финансируется правительством Германии, уточняется в сообщении, и является продолжением совместного с KfW проекта «Поддержка малых и средних предприятий», реализация которого позволила создать систему кредитования МСП в национальной валюте благодаря финансовой помощи ЕС на компенсацию убытков от курсовой разницы и профинансировать МСП на общую свыше 1 млрд гривен.
Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.
Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, что будет способствовать поддержанию ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения.
Заключение Соглашения о кредите и гранте в рамках проекта проводится в соответствии с украинско-немецким межправительственным соглашением о финансовом сотрудничестве (ассигнование 2012–2019 годов) от 17 декабря 2020 года, ратифицированное законом от 15 июня 2021 года
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