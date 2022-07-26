Украина получит EUR7,4 млн от KfW для льготного кредитования МСП — Finance.ua

Украина получит EUR7,4 млн от KfW для льготного кредитования МСП Сегодня 11:15 — Кредит&Депозит

Немецкое Кредитное учреждение для восстановления (KfW) предоставит EUR7 млн кредит, поддержанный EUR0,4 млн грантом на реализацию проекта «Рефинансирование энергоэффективных инвестиций малых и средних предприятий (МСП) Украины через финансовый сектор», говорится в сообщении Минфина.

Соответствующее соглашение подписали в понедельник министр финансов Украины Сергей Марченко, исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон и директор KfW в регионе Юго-Восточной Европы и Турции Клаус Мюллер.

Проект финансируется правительством Германии, уточняется в сообщении, и является продолжением совместного с KfW проекта «Поддержка малых и средних предприятий», реализация которого позволила создать систему кредитования МСП в национальной валюте благодаря финансовой помощи ЕС на компенсацию убытков от курсовой разницы и профинансировать МСП на общую свыше 1 млрд гривен.

Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, что будет способствовать поддержанию ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения.

Заключение Соглашения о кредите и гранте в рамках проекта проводится в соответствии с украинско-немецким межправительственным соглашением о финансовом сотрудничестве (ассигнование 2012–2019 годов) от 17 декабря 2020 года, ратифицированное законом от 15 июня 2021 года

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