Какие максимальные ставки по депозитам: что предлагают банки (гривна, доллар, евро) — Finance.ua

Какие максимальные ставки по депозитам: что предлагают банки (гривна, доллар, евро) Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

В Национальном банке убеждены, что учетная ставка все еще влияет на ставки по депозитам, однако эффект ожидается чуть позже, мол, банкам всегда нужно время, чтобы приспособиться.

В течение нескольких месяцев ставки по депозитам банков должны достаточно ощутимо отреагировать на повышение учетной ставки НБУ, и пока все более-менее идет по этому сценарию, — говорит заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

А вот банкиры делают неутешительные прогнозы: средние депозитные ставки на рынке могут увеличиться только до половины текущего размера учетной ставки НБУ.

«Всех интересует вопрос, почему ставка депозита не поднялась до уровня учетной ставки. Потому что в банковской системе сейчас есть ликвидность. Банки чувствуют себя уверенно и потому не готовы сегодня переплачивать за депозиты больше. Эти средства нужно потом куда-то вкладывать с более высокой процентной ставкой, чтобы на этом заработать», — объясняет Артур Муравицкий.

Пока банками выдается лишь десятая часть от довоенных объемов кредитов, и в условиях спада кредитования, утверждает Муравицкий, банки не могут предлагать очень высокие ставки:

«Я не думаю, что сейчас следует ожидать радикального роста ставок по депозитам, потому что очень ограничены возможности для вложения этих средств. В системе есть ликвидность. С другой стороны, ограничено кредитование, и эти средства, если бы были под 25%, нужно было бы вкладывать куда-то с более высокой ставкой, которую сегодня ни бизнес, ни физлица не готовы оплачивать».

Дмитрий Симоненко обращает внимание, что все будет зависеть от уровня учетной ставки. Если НБУ не спешит ее снижать, ставки по депозитам вырастут.

«Нужно снижать учетную ставку и кредитовать реальный сектор экономики. Но если этого не произойдет, то ставки по депозитам постепенно, планомерно, но будут расти, и это будет в среднем где-то 12-13% годовых», — говорит он.

И в этом вопросе большинство банков будут фокусироваться на коротких ресурсах сроком до шести месяцев, ожидая решения НБУ, прогнозирует руководитель отдела депозитов ПУМБ Никита Малясов.

Сейчас средние ставки колеблются от 7 до 9% в зависимости от срока. И средняя ставка по рынку к сентябрю перейдет рубеж в 10%", — прогнозирует руководитель отдела депозитов ПУМБ Никита Малясов.

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Какие депозитные ставки предлагают украинские банки

В гривне

Топ-5 банков по объему депозитного портфеля:

ПриватБанк — 6% (6 месяцев и 12 месяцев)

Ощадбанк — 6% (12 месяцев), 10,5% (6 месяцев)

Райффайзен Банк — 8,5% (12 месяцев), 7,5% (6 месяцев)

Альфа-Банк — 8,5% (12 месяцев), 12,5% (6 месяцев)

Универсал Банк (monobank) — 7% (12 месяцев), 6% (6 месяцев)

Топ-5 банков с наибольшими ставками:

Коммерческий Индустриальный Банк — 18,25% (12 месяцев), 18,75% (6 месяцев)

Украинский капитал — 18% (6 месяцев и 12 месяцев)

РВС Банк — 18% (12 месяцев), 16% (6 месяцев)

Альянс Банк — 18% (12 месяцев), 18,5% (6 месяцев)

Укрстройинвестбанк — 15,5% (12 месяцев), 17% (6 месяцев)

В долларах США

Топ-5 банков по объему депозитного портфеля:

ПриватБанк — 0,01% (6 месяцев и 12 месяцев)

Ощадбанк — 0,4% (12 месяцев), 0,3% (6 месяцев)

Райффайзен Банк — 0,01% (6 месяцев и 12 месяцев)

Альфа-Банк — 1% (12 месяцев), 0,5% (6 месяцев)

Универсал Банк (monobank) — 0,1% (6 месяцев и 12 месяцев)

Топ-5 банков с наибольшими ставками:

РВС Банк — 3% (6 месяцев и 12 месяцев)

Альянс Банк — 3% (12 месяцев), 2,75% (6 месяцев)

Банк Сич — 3% (12 месяцев), 2,5% (6 месяцев)

Аккордбанк — 2,9% (12 месяцев), 2,5% (6 месяцев)

Коммерческий Индустриальный Банк — 2,85% (12 месяцев), 1,75% (6 месяцев)

В евро

Топ-5 банков по объему депозитного портфеля:

ПриватБанк — 0,01% (6 месяцев и 12 месяцев)

Ощадбанк — 0,2% (12 месяцев), 0,15% (6 месяцев)

Райффайзен Банк — 0,01% (6 месяцев и 12 месяцев)

Альфа-Банк — 0,25% (12 месяцев), 0,1% (6 месяцев)

Универсал Банк (monobank) — 0,1% (6 месяцев и 12 месяцев)

Топ-5 банков с наибольшими ставками:

РВС Банк — 3% (6 месяцев и 12 месяцев)

Коммерческий Индустриальный Банк — 2,55% (12 месяцев), 1,75% (6 месяцев)

Украинский капитал — 2,5% (6 месяцев и 12 месяцев)

Альянс Банк — 2,5% (12 месяцев), 2% (6 месяцев)

izibank — 2% (12 месяцев), 1,9% (6 месяцев)

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