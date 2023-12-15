Украина получила 50 миллионов евро от немецкого KfW на льготные кредиты для бизнеса — Finance.ua
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Украина получила 50 миллионов евро от немецкого KfW на льготные кредиты для бизнеса

Кредит&Депозит
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Украина получила 50 миллионов евро от немецкого KfW на льготные кредиты для бизнеса
Украина получила 50 миллионов евро от немецкого KfW на льготные кредиты для бизнеса
Украина получила 50 миллионов евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в рамках Программы государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Средства будут направлены на рефинансирование расходов по Программе государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%», что позволит и далее обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу Украины к льготному кредитованию.
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Государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» реализуется Фондом развития предпринимательства, который оказывает финансовую поддержку украинскому бизнесу, направленную на его восстановление и развитие в условиях военного положения.
Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов Правительства Украины и осуществляется благодаря государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Финансовая помощь от KfW позволяет продолжать обеспечение украинского бизнеса доступным финансированием, что в свою очередь будет способствовать их развитию, созданию новых рабочих мест и росту экономики страны в условиях полномасштабной войны", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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