Украина получила 50 миллионов евро от немецкого KfW на льготные кредиты для бизнеса — Finance.ua

Украина получила 50 миллионов евро от немецкого KfW на льготные кредиты для бизнеса Сегодня 11:15 — Кредит&Депозит

Украина получила 50 миллионов евро от немецкого KfW на льготные кредиты для бизнеса

Украина получила 50 миллионов евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в рамках Программы государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Средства будут направлены на рефинансирование расходов по Программе государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%», что позволит и далее обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу Украины к льготному кредитованию.

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Государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» реализуется Фондом развития предпринимательства, который оказывает финансовую поддержку украинскому бизнесу, направленную на его восстановление и развитие в условиях военного положения.

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов Правительства Украины и осуществляется благодаря государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Финансовая помощь от KfW позволяет продолжать обеспечение украинского бизнеса доступным финансированием, что в свою очередь будет способствовать их развитию, созданию новых рабочих мест и росту экономики страны в условиях полномасштабной войны", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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