НБУ проведет комплексную оценку эффективности банковского сектора — Finance.ua

НБУ проведет комплексную оценку эффективности банковского сектора Сегодня 14:05 — Валюта

НБУ проведет комплексную оценку эффективности банковского сектора

Национальный банк Украины (НБУ) решил провести комплексную оценку эффективности банковского сектора для поиска возможных направлений развития.

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный после ежемесячной встречи с руководителями 30 крупнейших банков страны.

«Над ним будет работать команда НБУ, также планируем привлекать внешних экспертов. В общем это упражнение даст нам всем — и НБУ, и банкам, — не только более важной информации о перспективах развития, но и повысит уровень аналитической экспертизы НБУ, по которой мы имеем очень большие амбиции. Результаты оценки обязательно презентуем», — написал он.

По итогам встречи Пышный также сообщил, что уже в скором времени НБУ будет готов коммуницировать с банками свое видение Стратегии возобновления кредитования. Глава НБУ уточнил, что она будет содержать блок работы с проблемными активами.

«Мы настроены на широкое обсуждение этой тематики, ведь видим, что сейчас есть однобокое освещение», — подчеркнул Пышный.

По его словам, во время встречи также были обсуждены вопросы состояния системы корпоративного управления в государственных банках, в частности ее улучшения в последнее время.

«Результаты очевидны — реформа работает, и система корпоративного управления госбанков развивается органично. Однако видим необходимость уделить достаточно внимания со стороны надзора системам корпоративного управления также и в частных банках», — отметил глава центробанка.

Среди вопросов, касающихся стратегического планирования, было и обеспечение бесперебойной работы банковской системы. Пышный выразил надежду на устойчивость энергетической системы этой зимой и эффективность систем противовоздушной обороны, а также проинформировал об определении регулятором дорожной карты обновлений нормативной базы по бесперебойной работе банковской системы.

«Мы провели тщательную ревизию собственных процессов, имеющейся нормативно-правовой базы и постепенно обновим ее с учетом опыта, полученного за последние два года», — подытожил Пышный результат встречи с банкирами.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.