В Украине изменят условия для предоставления субсидий и помощи ООН — Finance.ua

В Украине изменят условия для предоставления субсидий и помощи ООН Сегодня 20:00

Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и выплаты дополнительной денежной помощи.

Об этом сообщается в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Субсидии и льготы

Проект предлагает не назначать жилищную субсидию в случае, если все лица из состава домохозяйства находятся за границей более 60 дней.

Также предлагается прекратить выплачивать субсидии на платежную карту, по которой в течение года не производились расходные операции, а банком не проводилась идентификация лица.

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В то же время планируется не учитывать задолженность, которая образовалась в период военного положения после 24.02.2022 года, при назначении субсидии и принимать во внимание повреждение недвижимого имущества потребителя вследствие военных (боевых) действий при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги.

Кроме того, предлагается предоставлять льготы для индивидуального отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, если в жилом помещении зарегистрировано место жительства трудоспособных лиц, фактически не проживающих по месту регистрации.

Помощь ООН

Кроме того, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) обратилась в Министерство социальной политики по поводу целесообразности уточнения положений постановления Кабинета Министров «О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации объединенных наций проекта относительно дополнительных мер».

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Проектом акта предлагается предусмотреть возможность ВПП ООН выбирать категории получателей социальной помощи, а также территории Украины, которые будут охвачены дополнительной финансовой поддержкой, исходя из имеющихся финансовых возможностей ВПП ООН.

Напомним, пенсионеры в регионах, наиболее пострадавших от войны, получат доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получающих пенсионные выплаты менее 3000 гривен и не получавших других денежных пособий (помощи на проживание для ВПЛ или от международных) организаций) с 1 марта 2023 года.

Справка Finance.ua:

С начала полномасштабного вторжения россии за границу уехало около 6,5 млн беженцев. Еще почти 3,7 миллиона стали внутриперемещенными лицами внутри страны. Об этом в интервью NV рассказала спикер Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) Элизабет Арнсдорф Хаслунд.

По словам Хаслунд, около 6 млн у.е.хавших за границу украинцев остались в странах ЕС. Остальные полмиллиона отправились в другие страны. Она отмечает, что большое количество граждан Украины решили покинуть страну в первые дни после начала полномасштабной войны.

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