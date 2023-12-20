В Украине хотят вернуть нулевую растаможку, но не для всех — Finance.ua

В Украине хотят вернуть нулевую растаможку, но не для всех Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

В Украине хотят вернуть нулевую растаможку, но не для всех

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают предоставление льгот по растаможке автомобилей, ввезенных из-за границы.

18 декабря были зарегистрированы законопроекты № 10 353 и № 10 354, направленные на введение нулевого растаможивания транспортных средств для лиц, участвовавших в боевых действиях и других граждан, пострадавших в результате военной агрессии против Украины.

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Документы предусматривают освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом и ввозной пошлиной операций по ввозу на территорию Украины конкретных видов транспортных средств, определенных в законопроекте.

Согласно пояснительной записке, право на бесплатное растаможивание предоставят лицам:

имеющим статус участника боевых действий;

мобилизованным лицам (кроме дезертиров);



родственникам погибших в результате военной агрессии против Украины;



владельцам транспортных средств, поврежденных в результате военной агрессии против Украины.



На какие авто будет действовать эта норма? Вышеуказанные лица имеют право на ввоз транспортных средств, таких как легковые и кузова, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства для перевозки 10 человек и более, грузовики с нулевой растаможкой.

Если законопроект будет принят, граждане соответствующих категорий могут ввезти в Украину одно транспортное средство по этим условиям.

Также рассматривается возможность предоставления права на нулевую растаможку гражданам, передавшим свои автомобили военным подразделениям, участникам мероприятий по отражению военной агрессии против Украины.

Предложенное нулевое растаможивание — временная мера, которая будет действовать во время военного положения и до 31 декабря года, следующего за годом, в котором будет отменено военное положение. Разработчик этих законопроектов — народный депутат Георгий Мазурашу, который известен многочисленными законодательными инициативами.

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