В Украине готовятся внедрить скоростную технологию Wi-Fi 6E — Finance.ua

В Украине готовятся внедрить скоростную технологию Wi-Fi 6E Сегодня 22:00 — Технологии&Авто

В Украине готовятся внедрить скоростную технологию Wi-Fi 6E

В Украине планируется внедрить новейший стандарт скоростного Интернета Wi-Fi 6E, который обеспечит существенное увеличение пропускной способности и улучшение качества беспроводных сетей.

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК).

Wi-Fi 6E является новейшим стандартом беспроводного интернета, использующим диапазон 6 ГГц, что позволяет увеличить пропускную способность Wi-Fi сетей на 480 МГц. НКЭК предложило Министерству цифровой трансформации внести соответствующие изменения в план распределения радиочастот.

Это означает более высокую скорость соединения, меньшую задержку и возможность одновременно передавать значительно большие объемы информации.

Кроме того, гармонизация радиочастотного спектра с ЕС будет способствовать поставке современного оборудования, такого как роутеры и смартфоны, на украинский рынок.

Ранее комитет бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации обратился к главе Минцифры Михаилу Федорову и другим профильным государственным органам о необходимости внедрения в Украине радиотехнологии Wi-Fi 6E еще 25 июня. ЕБА и производители техники призвали власти ускорить процесс внедрения этой технологии.

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Современное оборудование с поддержкой Wi-Fi 6E уже широко доступно в большинстве стран мира, включая ЕС, а в некоторых странах даже обсуждают внедрение технологии Wi-Fi 7. Однако Украина входит в небольшое количество государств, которые до сих пор не разрешили использование Wi-Fi 6E на своей территории.

В ЕБА отметили, что задержка во внедрении этой технологии негативно влияет на возможности легальных поставок нового оборудования в Украину, поскольку производители не имеют возможности сертифицировать такие устройства в рамках действующего законодательства.

Это ограничивает доступ украинских потребителей к новейшим интернет-технологиям и современному оборудованию, которое уже активно используется в других странах.

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