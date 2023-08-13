В Украине еще одной категории граждан разрешили выезжать за границу — Finance.ua

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В Украине еще одной категории граждан разрешили выезжать за границу

Казна и Политика
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В Украине еще одной категории граждан разрешили выезжать за границу
В Украине еще одной категории граждан разрешили выезжать за границу
Отныне пересекать границу во время войны смогут члены семей погибших или пропавших без вести во время АТО.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции», — пояснил он.
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Отметим, что во время военного положения в Украине запрещено пересекать границу мужчинам от 18 до 60 лет.
Закон предусматривает несколько исключений, когда мужчины призывного возраста получают постоянное или временное разрешение на выезд из страны.
Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9480, предусматривающий запрет на самостоятельное пересечение границы для подростков. Сейчас все дети от 16 до 18 лет не нуждаются в сопровождении или специальных разрешениях для выезда из Украины.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
ТСН
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