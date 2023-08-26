В Украине добыча 1 BTC стоит $11 000 — Finance.ua
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В Украине добыча 1 BTC стоит $11 000

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В Украине добыча 1 BTC стоит $11 000
В Украине добыча 1 BTC стоит $11 000
Добыча 1 BTC в Украине стоит 10 730 долларов, именно столько составляет стоимость требуемой для этого электроэнергии.
Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса CoinGecko.
В данном исследовании рассматривается стоимость добычи одного биткоина в 147 странах мира в пересчете на киловатт-час (USD/kWh). Стоимость электроэнергии, требуемой для добычи одного биткоина, была определена на основе анализа восьми различных моделей майнинга с разными значениями хешрейта и среднего времени, необходимого для добычи одного биткоина в каждой модели при сложности майнинга 53,91 Т.
В Украине добыча 1 BTC стоит $11 000
Самые высокие цены на электроэнергию — в Европе. Рост цен на электроэнергию для европейского населения объясняется разными факторами, в том числе глобальным скачком оптовых цен на электроэнергию, возникшим на фоне пандемии COVID-19 и растущего международного спроса. Кроме того, вторжение россии на территорию Украины, что привело к прекращению поставок газа в некоторые страны ЕС, еще усугубило ситуацию, в результате чего рекордно высокие цены на энергоносители сделали майнинг биткоинов здесь почти нерентабельным.
Так, для добычи 1 BTC в Италии придется потратить примерно $208 560, в Австрии — $184 352, в Бельгии — $172 381, в Дании — $166 795, в Германии — $163 336, в Ирландии — $159 612, в Нидерландах — $137 798, в Великобритании — $130 616, на Каймановых Островах — $128 222.

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Исследователи отмечают, что страны, где майнинг выгоден ввиду низких затрат на электроэнергию для домохозяйств, находятся преимущественно в Азии и Африке. Например, самый дешевый майнинг — в Ливане (всего $266 для добычи 1 BTC). Однако, несмотря на открывающиеся возможности, следует признать, что по состоянию на ноябрь 2021 года в девяти странах полностью запрещен майнинг, торговля и использование цифровых валют. Еще 42 страны ввели другие ограничения, регулирующие использование цифровых валют без полного запрета.
Хотя низкая стоимость электроэнергии в некоторых странах обеспечивает рентабельность, постоянная добыча биткоинов может привести к перегрузке сети и отключению электричества. Так произошло в Иране, где майнинг биткоинов был легализован в 2019 году, но затем неоднократно запрещался. Этот цикл запретов в основном связан с нехваткой электроэнергии в летние и зимние месяцы, когда потребление обычно резко возрастает, несмотря на низкую стоимость.

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По материалам:
bitcoinmagazine.ua
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