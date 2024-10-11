В Украине добавили поезда на популярные маршруты: цены на билеты и график — Finance.ua

В Украине добавили поезда на популярные маршруты: цены на билеты и график Сегодня 15:14 — Личные финансы

В Украине добавили поезда на популярные маршруты: цены на билеты и график

В связи со школьными каникулами вырос спрос на ж/д билеты на популярных направлениях Киев — Львов и Киев — Одесса. Поэтому по этим маршрутам УЗ запускает дополнительные поезда, которые будут курсировать по особому графику с 20 октября.

Об этом сообщила « Укрзализныця ».

«Усиливаем предложение мест под школьные каникулы и назначаем рейсы дополнительного дневного поезда № 191/192 Львов — Киев — Львов и дополнительного поезда № 115/116 Киев — Одесса — Киев», — говорится в сообщении.

График и цены

Поезд будет курсировать из Киева в течение трех дней. Это 20, 25 и 27 октября. Отправление из Киева — в 08:18, прибытие во Львов в 16:05.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в эти же даты. То есть 20,25 и 27 октября в 14:10 поезд будет отправляться из Львова и прибывать в Киев в 21:33.

«В составе поезда — вагоны типа купе и люкс. Он также может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествовать с пересадками во Львове или Киеве», — отмечают в УЗ.

Как свидетельствует система продажи проездных документов, билеты на воскресный рейс 20 октября стоят:

767 грн за полку в купе;

1868 грн за место в люксе.

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Расписание поездов 115/116 Киев — Одесса — Киев

Поезд № 115/116 пока что назначается всего на один день. Предполагается, что он отправится из Киева 27 октября.

Отправление из Киева — в 8:26, прибытие в Одессу — в 18:22. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в эту же дату в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Билеты на рейс 27 октября (воскресенье) — уже в продаже. Стоимость проезда:

купе — 838 грн;

люкс — 2043 грн.

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