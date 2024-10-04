Как существенно экономить на поездках поездами в Польше — Finance.ua

Как существенно экономить на поездках поездами в Польше Сегодня 15:32 — Личные финансы

Как существенно экономить на поездках поездами в Польше

Различные перевозчики в Польше предлагают пассажирам способы сэкономить и вводят интересные акции для семей или людей, много путешествующих по железной дороге.

Как сообщает Yavp.pl , пользуясь специальными предложениями железнодорожных перевозчиков, можно не только ездить по стране комфортнее, чем на автобусах, но и хорошо сэкономить.

Как путешествовать поездами дешевле

Intercity: Taniej z Bliskimi

На 30% скидку на покупку билетов в рамках акции «Taniej z Bliskimi» (Дешевле с близкими) могут рассчитывать лица, которые:

едут группой от двух до шести человек; при этом не обязательно, чтобы это были члены семьи;

едут тем же поездом, в том же направлении, в вагоне одного класса и в тот же день.

Однако самый популярный перевозчик в Польше недавно изменил условия использования этого предложения. Если раньше билеты со скидкой 30% можно было приобрести даже за 3 дня до даты путешествия, то теперь — не позднее чем за 7 дней (но не раньше, чем за 30 дней до запланированной даты путешествия).

Intercity: Multiprzejazd

Билет Multiprzejazd действует со вторника 00:00 по четверг 23:59. В течение этого времени можно ездить на поездах компании без ограничений. Стоимость проезда поездами TLK или IC в зависимости от типа вагона будет составит 119 или 159 злотых.

Multiprzejazd MAX предусматривает безлимитный проезд по всем поездам PKP Intercity, но он стоит дороже — от 239 до 396 злотых.

Intercity: Bilet rodzinny

Отдых с семьей — это весело, но недешево. PKP Intercity предлагает семьям с детьми специальную акцию. Она действует для групп от 2 до 5 человек. Если в группе хотя бы один ребенок до 16 лет, все пассажиры получат скидку в 30%. При контроле достаточно показать документ, подтверждающий возраст ребенка.

Intercity: Bilet okresowy

Этот абонемент может пригодиться при регулярных поездках между отдельными городами.

Его можно приобрести на расстояние до 240 км. Действует такой абонемент в течение недели, месяца или квартала.

Например, месячный билет из Варшавы в Лодзь в вагонах ІІ класса стоит 527 злотых, а из Кракова в Катовице — 397 злотых в месяц. При этом могут быть применены еще и те скидки, которые предусмотрены законодательством (например, для детей, студентов или пожилых людей).

Koleje Mazowieckie: Bilet Turysty

Это предложение действует ежегодно с 1 июля по 31 августа, а также во время зимних каникул (ферии) в Мазовецком воеводстве. Bilet Turysty дает право на неограниченное количество поездок поездами этого перевозчика. Воспользоваться билетом можно в течение 3-х из 10 дней действия билета. Туристический билет стоит 75 злотых, при этом никакие льготы к нему не применяются.

Билет туриста можно приобрести в кассах Koleje Mazowieckie.

Koleje Mazowieckie: Bilet Wycieczkowy и Mazobilet

Экскурсионный билет — это способ сэкономить на уик-эндных или праздничных поездках.

Билет действителен с 18:00 каждую пятницу или в любой предпраздничный день. Bilet Wycieczkowy позволяет проехать на поезде KM до 200 километров за 32,90 злотых. Вы можете приобрести билет в один конец или в оба. Однако следует знать, что срок действия билета — один день.

Что касается предложения Mazobilet, то это только именной билет, позволяющий в течение уик-энда (с 19.00 пятницы до 8.00 понедельника) дешевле путешествовать поездами Koleje Mazowieckie, а также поездами Warszawska Kolej Dojazdowa и общественным транспортом Варшавы (метро, ​​трамваи, автобусы, поезда SKM). Стоимость — 49 злотых.

Koleje Śląskie: Bilety Sieciowe

Сетевые билеты позволяют путешествовать поездами KŚ неограниченное количество раз в течение срока действия билета. Предложение включает 24-часовой билет в двух вариантах.

Первый стоит 45 злотых и позволяет путешествовать поездами KS, а второй дает право не только на проезд поездами компании, но и общественным транспортом агломерации. Расширенное предложение стоит 49 злотых. Также можно купить месячные билеты. Они позволяют совершать неограниченное количество поездок по заданному маршруту.

За месячный именной билет заплатите 470 злотых, а не именной — 577,50 злотых. Если у вас есть право на льготы, то такие билеты будут еще дешевле.

Polregio: Bilet turystyczny

Туристический билет и мини туристический билет (bilet turystyczny и mini bilet turystyczny) действуют в нерабочие дни — с 18:00 пятницы до 6:00 понедельника. С этими билетами поездка на выходные может оказаться очень выгодной. Неограниченное количество поездок поездами Polregio- билет mini turystyczny — будет стоить всего 47 злотых. А в случае обычного туристического билета за фиксированную сумму 58 злотых можно неограниченно ездить не только поездами Polregio, но и региональными железнодорожными перевозчиками: Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolsie, Lodzka Aglomeracyjna, Arriva RP.

Polregio: REGIOkarnet

REGIOkarnet позволяет совершать неограниченное количество поездок в поездах Polregio в течение 3-х выбранных дней. Правила этого билета подобны Туристическому билету в Koleje Mazowieckie. Разница в том, что срок действия купленного абонемента — 2 месяца.

REGIOkarnet стоит 92 злотых. Действует в поездах REGIO и пассажирских поездах Arriva RP, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie и Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Также есть возможность взять проездной miniREGIO, который действует только в поездах Polregio — стоит всего 79 злотых.

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