Как существенно экономить на поездках поездами в Польше — Finance.ua

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Как существенно экономить на поездках поездами в Польше

Личные финансы
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Как существенно экономить на поездках поездами в Польше
Как существенно экономить на поездках поездами в Польше
Различные перевозчики в Польше предлагают пассажирам способы сэкономить и вводят интересные акции для семей или людей, много путешествующих по железной дороге.
Как сообщает Yavp.pl, пользуясь специальными предложениями железнодорожных перевозчиков, можно не только ездить по стране комфортнее, чем на автобусах, но и хорошо сэкономить.

Как путешествовать поездами дешевле

Intercity: Taniej z Bliskimi

На 30% скидку на покупку билетов в рамках акции «Taniej z Bliskimi» (Дешевле с близкими) могут рассчитывать лица, которые:
  • едут группой от двух до шести человек; при этом не обязательно, чтобы это были члены семьи;
  • едут тем же поездом, в том же направлении, в вагоне одного класса и в тот же день.
Однако самый популярный перевозчик в Польше недавно изменил условия использования этого предложения. Если раньше билеты со скидкой 30% можно было приобрести даже за 3 дня до даты путешествия, то теперь — не позднее чем за 7 дней (но не раньше, чем за 30 дней до запланированной даты путешествия).

Intercity: Multiprzejazd

Билет Multiprzejazd действует со вторника 00:00 по четверг 23:59. В течение этого времени можно ездить на поездах компании без ограничений. Стоимость проезда поездами TLK или IC в зависимости от типа вагона будет составит 119 или 159 злотых.
Multiprzejazd MAX предусматривает безлимитный проезд по всем поездам PKP Intercity, но он стоит дороже — от 239 до 396 злотых.

Intercity: Bilet rodzinny

Отдых с семьей — это весело, но недешево. PKP Intercity предлагает семьям с детьми специальную акцию. Она действует для групп от 2 до 5 человек. Если в группе хотя бы один ребенок до 16 лет, все пассажиры получат скидку в 30%. При контроле достаточно показать документ, подтверждающий возраст ребенка.

Intercity: Bilet okresowy

Этот абонемент может пригодиться при регулярных поездках между отдельными городами.
Его можно приобрести на расстояние до 240 км. Действует такой абонемент в течение недели, месяца или квартала.
Например, месячный билет из Варшавы в Лодзь в вагонах ІІ класса стоит 527 злотых, а из Кракова в Катовице — 397 злотых в месяц. При этом могут быть применены еще и те скидки, которые предусмотрены законодательством (например, для детей, студентов или пожилых людей).

Koleje Mazowieckie: Bilet Turysty

Это предложение действует ежегодно с 1 июля по 31 августа, а также во время зимних каникул (ферии) в Мазовецком воеводстве. Bilet Turysty дает право на неограниченное количество поездок поездами этого перевозчика. Воспользоваться билетом можно в течение 3-х из 10 дней действия билета. Туристический билет стоит 75 злотых, при этом никакие льготы к нему не применяются.
Билет туриста можно приобрести в кассах Koleje Mazowieckie.

Koleje Mazowieckie: Bilet Wycieczkowy и Mazobilet

Экскурсионный билет — это способ сэкономить на уик-эндных или праздничных поездках.
Билет действителен с 18:00 каждую пятницу или в любой предпраздничный день. Bilet Wycieczkowy позволяет проехать на поезде KM до 200 километров за 32,90 злотых. Вы можете приобрести билет в один конец или в оба. Однако следует знать, что срок действия билета — один день.
Что касается предложения Mazobilet, то это только именной билет, позволяющий в течение уик-энда (с 19.00 пятницы до 8.00 понедельника) дешевле путешествовать поездами Koleje Mazowieckie, а также поездами Warszawska Kolej Dojazdowa и общественным транспортом Варшавы (метро, ​​трамваи, автобусы, поезда SKM). Стоимость — 49 злотых.

Koleje Śląskie: Bilety Sieciowe

Сетевые билеты позволяют путешествовать поездами KŚ неограниченное количество раз в течение срока действия билета. Предложение включает 24-часовой билет в двух вариантах.
Первый стоит 45 злотых и позволяет путешествовать поездами KS, а второй дает право не только на проезд поездами компании, но и общественным транспортом агломерации. Расширенное предложение стоит 49 злотых. Также можно купить месячные билеты. Они позволяют совершать неограниченное количество поездок по заданному маршруту.
За месячный именной билет заплатите 470 злотых, а не именной — 577,50 злотых. Если у вас есть право на льготы, то такие билеты будут еще дешевле.

Polregio: Bilet turystyczny

Туристический билет и мини туристический билет (bilet turystyczny и mini bilet turystyczny) действуют в нерабочие дни — с 18:00 пятницы до 6:00 понедельника. С этими билетами поездка на выходные может оказаться очень выгодной. Неограниченное количество поездок поездами Polregio- билет mini turystyczny — будет стоить всего 47 злотых. А в случае обычного туристического билета за фиксированную сумму 58 злотых можно неограниченно ездить не только поездами Polregio, но и региональными железнодорожными перевозчиками: Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolsie, Lodzka Aglomeracyjna, Arriva RP.

Polregio: REGIOkarnet

REGIOkarnet позволяет совершать неограниченное количество поездок в поездах Polregio в течение 3-х выбранных дней. Правила этого билета подобны Туристическому билету в Koleje Mazowieckie. Разница в том, что срок действия купленного абонемента — 2 месяца.
REGIOkarnet стоит 92 злотых. Действует в поездах REGIO и пассажирских поездах Arriva RP, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie и Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Также есть возможность взять проездной miniREGIO, который действует только в поездах Polregio — стоит всего 79 злотых.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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