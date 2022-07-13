В Турции анонсировали переговоры по «зерновому коридору» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Турции анонсировали переговоры по «зерновому коридору»

Казна и Политика
43
В среду, 13 июля, в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции.
По его словам, дипломатическая деятельность и директивы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию «продовольственного кризиса» получили положительное развитие.
«Завтра зерно, ожидающее в украинских портах Стамбула, будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем. Переговоры проведут военные делегации Министерств обороны Турции, рф и Украины и делегация ООН», — сказал министр.
Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили безопасный вывоз зерна из Украины.
Кроме того, Эрдоган провел телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.
Турецкая сторона призвала россию обеспечить «зерновой коридор» для вывоза украинского зерна через Черное море.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.