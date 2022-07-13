В Турции анонсировали переговоры по «зерновому коридору» — Finance.ua

В Турции анонсировали переговоры по «зерновому коридору» Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В среду, 13 июля, в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции.

По его словам, дипломатическая деятельность и директивы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию «продовольственного кризиса» получили положительное развитие.

«Завтра зерно, ожидающее в украинских портах Стамбула, будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем. Переговоры проведут военные делегации Министерств обороны Турции, рф и Украины и делегация ООН», — сказал министр.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили безопасный вывоз зерна из Украины.

Кроме того, Эрдоган провел телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.

Турецкая сторона призвала россию обеспечить «зерновой коридор» для вывоза украинского зерна через Черное море.

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