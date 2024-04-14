В торговых центрах Украины увеличилась посещаемость из-за возвращения владельца Zara — Finance.ua

В торговых центрах Украины увеличилась посещаемость из-за возвращения владельца Zara Сегодня 23:08 — Фондовый рынок

В торговых центрах Украины увеличилась посещаемость из-за возвращения владельца Zara, Фото: reuters

Возврат Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear) увеличил посещаемость киевских ТРЦ на 20%. В редких случаях даже больше.

Об этом говорится в материале Forbes.

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«В отдельных объектах Inditex занимает до 10−15% от общей площади — это существенно», — говорит ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

Открытие магазинов увеличит посещаемость ТРЦ, с чем согласны все собеседники Forbes.

Трафик в киевских ТРЦ увеличился на 20% за неделю работы Zara.

В частности, общий прирост посещаемости торгово-развлекательного центра Gulliver составил даже больше этой цифры по сравнению с прошлыми выходными.

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«Результаты отдельных этажей, где расположены магазины Inditex, показали рост трафика на более чем 40% по сравнению с предыдущими выходными», — говорят в пресс-службе ТРЦ Gulliver.

В ТРЦ Lavina Mall в целом с открытия магазинов Inditex трафик вырос на +14,5%, в первый уик-энд — на +17%.

Економічна Правда По материалам:

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