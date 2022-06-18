В течение трех лет Украина планировала получить пять безвизов с ЕС: какие удалось подписать — Finance.ua

В течение трех лет Украина планировала получить пять безвизов с ЕС: какие удалось подписать
В течение трех лет Украина планировала получить пять безвизов с ЕС. Большинство из них уже исполнено. Речь идет о соглашениях в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий.
Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, «энергетический безвиз» наша страна получила в марте.
«ЕС отменил все квоты и пошлины на экспорт украинской продукции. Соглашение о либерализации автомобильных перевозок уже согласовано с ЕС. А законопроект о гармонизации таможенных кодексов Украины и ЕС уже в Верховной Раде», — рассказал Денис Шмыгаль.
Следующий шаг состоялся 17 июня — и это шаг к «цифровому безвизу». Правительство утвердило делегацию для переговоров Украины и ЕС по участию в программе «Цифровая Европа».
«Это масштабный проект на 7,5 млрд евро, который финансирует исследования и программы в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых навыков. Участие в программе ускорит для Украины получение „цифрового безвиза“ с ЕС», — подчеркнул премьер-министр Украины.