В течение трех лет Украина планировала получить пять безвизов с ЕС: какие удалось подписать — Finance.ua

В течение трех лет Украина планировала получить пять безвизов с ЕС: какие удалось подписать

Сегодня 10:24 — Казна и Политика

В течение трех лет Украина планировала получить пять безвизов с ЕС: какие удалось подписать

В течение трех лет Украина планировала получить пять безвизов с ЕС. Большинство из них уже исполнено. Речь идет о соглашениях в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, «энергетический безвиз» наша страна получила в марте.

Читайте также Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

«ЕС отменил все квоты и пошлины на экспорт украинской продукции. Соглашение о либерализации автомобильных перевозок уже согласовано с ЕС. А законопроект о гармонизации таможенных кодексов Украины и ЕС уже в Верховной Раде», — рассказал Денис Шмыгаль.

Следующий шаг состоялся 17 июня — и это шаг к «цифровому безвизу». Правительство утвердило делегацию для переговоров Украины и ЕС по участию в программе «Цифровая Европа».

«Это масштабный проект на 7,5 млрд евро, который финансирует исследования и программы в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых навыков. Участие в программе ускорит для Украины получение „цифрового безвиза“ с ЕС», — подчеркнул премьер-министр Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.