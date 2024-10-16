В ТЦК говорят, что после рейдов в публичных местах к ним идет больше людей — Finance.ua

В ТЦК говорят, что после рейдов в публичных местах к ним идет больше людей
Рейды в публичных местах увеличили количество добровольных явок в ТЦК.
Так в телеэфире прокомментировала действия территориальных центров комплектации в публичных местах офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.
«По работе в публичных местах данные действия были эффективны. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам», — сказала Козак.
По ее словам, несмотря на все, многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, из-за чего подобные меры оповещения необходимо продолжать.
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«Если мы посмотрим на эффективность этих мер, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, у которых были в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-то задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побуждать гражданина самостоятельно посетить ТЦК», — добавила офицер.
Она отметила, что работа проходит в правовом поле по тем нормативно-правовым актам, которые позволяют проводить такие мероприятия по оповещению.
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