Нардеп назвал количество украинцев, не обновивших свои данные в ТЦК — Finance.ua

Нардеп назвал количество украинцев, не обновивших свои данные в ТЦК Сегодня 19:15 — Личные финансы

В 2024 году в Украине более 6 миллионов военнообязанных не выполнили свои обязанности по обновлению данных в территориальных центрах комплектования. Мобилизационные мероприятия, выполняемые ТЦК, инициированы запросами боевых командиров, которым требуется подкрепление их подразделений.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Радио Свобода.

«У нас более 6 млн военнообязанных не приходят, не обновляют свои данные. Им лучше платить штрафы, прятаться, пока их жизнь, их семьи, дети, семьи защищают другие парни. Какой еще нужно принять закон для того, чтобы стимулировать эти 6 млн прийти согласно действующему законодательству встать на учет, обновить свои данные?» — объяснил народный депутат.

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Невыполнение обязательств военнообязанными в течение 60 дней без уважительных причин может привести к административному правонарушению, которое карается штрафом от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Федиенко также упомянул, что мобилизованные рейды ТЦК связаны с потребностями боевых командиров, которые обращаются за подкреплением для своих подразделений. Он призвал Министерство обороны и Генеральный штаб более активно информировать гражданских военнообязанных о стрессовой ситуации на фронте.

«У нас есть проблема, что некем пополнять воинские формирования. Ребята третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт „Океана Эльзы“, пойти в ресторан», — заявил Федиенко.

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Нардеп считает, что боевые командиры уже обращались в ТЦК с просьбой о пополнении, но не получили ответа. По мнению Федиенко, это стало причиной для усиления деятельности центров комплектования и социальной поддержки, которые отмечают, что каждый гражданин, подлежащий военной службе, должен встать на воинский учет.

«Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, в рамках действующего законодательства напомнили, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен встать на воинский учет, потому что это уже не право, а обязанность», — рассказал нардеп.

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