При неуплате штрафа от ТЦК государство может списать деньги с карты или забрать имущество — Минюст Сегодня 12:01 — Личные финансы

При неуплате штрафа от ТЦК государство может списать деньги с карты или забрать имущество — Минюст

В Украине на фоне мобилизации началась отправка повесток по почте. Кабмин дал три дня на то, чтобы забрать ее, если она не была вручена лично. Если этого не произойдет, то гражданину грозит заочный штраф, а постановление ТЦК при этом будет считаться исполнительным документом.

«Судебно-юридическая газета» отмечает , что если штраф в размере от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн не будет уплачен добровольно, может начаться принудительное взыскание. В Минюсте по запросу издания отметили, что постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

Согласно законодательству, штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней с момента вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если штраф не уплатить, то далее следует принудительное взыскание средств и имущества должника.

Читайте также Суды чаще всего отменяют новые штрафы от ТЦК: причины

«Абзацем 1 ч. 1 статьи 48 Закона определено, что обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы). При этом, согласно ч. 2 статьи 56 Закона, арест на имущество (средства) должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника», — отмечает издание.

При взыскании в первую очередь принимают во внимание денежные средства в национальной и иностранной валютах, в том числе на счетах, а уже затем — другие ценности. Если их нет или они в недостаточном количестве, то взыскание распространяется и на другое имущество «в размере и объеме, необходимых для исполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника в ходе исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя».

Читайте также В ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение воинского учета

Если указанное имущество в общей собственности, то взыскание относится только к его доле, что определяется судом. При этом если указанная сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (менее 160 тысяч грн), то взыскание не совершается в отношении единственного жилья должника и земельного участка, на котором оно расположено. Тогда исполнитель должен принять меры по исполнению решения за счет другого имущества должника.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.