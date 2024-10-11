Суды чаще всего отменяют новые штрафы от ТЦК: причины — Finance.ua

Суды чаще всего отменяют новые штрафы от ТЦК: причины Сегодня 11:35 — Личные финансы

Суды чаще всего отменяют новые штрафы от ТЦК: причины

По меньшей мере, 314 дел об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало октября найдены с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся за 5 месяцев с момента введения в действие новых норм по нарушению правил воинского учета. С каждым месяцем дел становится все больше. В большинстве случаев суд отменяет штрафы.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

Так, украинские суды с июня по октябрь текущего года рассмотрели более 300 дел об обжаловании штрафов от ТЦК уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил воинского учета.

Подобных дел все больше с каждым месяцем: если в июне их было всего 10, в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября уже рассмотрено 34 дела.

Опендатабот выборочно проанализировал дела об отмене штрафов и в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы.

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Теперь можно выделить три основные причины отмены штрафов:

несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;

отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;

штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу.

Отметим, что с начала года на принудительное исполнение передано около 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета.

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