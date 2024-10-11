Суды чаще всего отменяют новые штрафы от ТЦК: причины — Finance.ua

Суды чаще всего отменяют новые штрафы от ТЦК: причины
По меньшей мере, 314 дел об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало октября найдены с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся за 5 месяцев с момента введения в действие новых норм по нарушению правил воинского учета. С каждым месяцем дел становится все больше. В большинстве случаев суд отменяет штрафы.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
Так, украинские суды с июня по октябрь текущего года рассмотрели более 300 дел об обжаловании штрафов от ТЦК уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил воинского учета.
Подобных дел все больше с каждым месяцем: если в июне их было всего 10, в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября уже рассмотрено 34 дела.
Опендатабот выборочно проанализировал дела об отмене штрафов и в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы.
Теперь можно выделить три основные причины отмены штрафов:
- несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;
- отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;
- штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу.
Отметим, что с начала года на принудительное исполнение передано около 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета.
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