В связи с введением в стране военного положения — Finance.ua

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В связи с введением в стране военного положения

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Уважаемые клиенты АО «Укрстройинвестбанк»!

В связи с введением в стране военного положения в соответствии с Законом Украины от 24 февраля 2022 N 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине», Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 N 64/2022 «О введении военного положения в Украине», Правлением Банка было принято следующие решения: 1. Продлить на 30 календарных дней действие электронных платежных средств, эмитированных Банком, срок действия которых истекает 28.02.2022 года.

2. С 24.02.2022 на время действия военного положения остановить использование кредитных средств для держателей личных платежных карт, предоставленных в соответствии с договором об открытии и обслуживании текущего счета, операции по которому осуществляются с использованием платежной карты.

3. С 24.02.2022 продлить на срок 30 календарных дней, но не ранее официального окончания военного положения в Украине, срок погашения (возврата) кредитов, процентов за его пользование и/или комиссий в соответствии с условиями заключенных с Банком договоров об открытии и обслуживании текущего счета, операции по которому производятся с использованием платежной карты и любых других кредитных договоров.

4. С 24.02.2022 на период действия военного положения в Украине не применять пункты кредитных договоров о признании просроченной задолженностью несвоевременно уплаченных тела кредита и/или процентов за его пользование и/или комиссий.

5. С 24.02.2022 на период действия военного положения в Украине остановить осуществление активных операций по выдаче кредитов, в том числе по действующим кредитным договорам, заключенным с Банком.

6. С 01.03.2022 года в связи с чрезвычайными обстоятельствами (введение военного положения в Украине), угрожающих жизни и здоровью клиентов и сотрудников Банка и с целью их сохранения в условиях военного состояния, обслуживание клиентов в помещениях отделениях Банка осуществляется при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Информация о работе отделений Банка размещается на веб-сайте Банка и обновляется ежедневно (при технической возможности). А также сообщаем клиентам, что Банк продолжает свою работу с учетом ограничений, определенных Постановлением Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения».

С уважением, правление Банка

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