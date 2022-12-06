В Standard Chartered прогнозируют, что стоимость Bitcoin упадет до $5000 — Finance.ua

В Standard Chartered прогнозируют, что стоимость Bitcoin упадет до $5000 Сегодня 19:29 — Финтех и Карты

В Standard Chartered прогнозируют, что стоимость Bitcoin упадет до $5000

Стоимость Bitcoin (BTC) упадет до $5000 в 2023 году. Так считает руководитель глобальных исследований и главный стратег многонационального банка Standard Chartered Эрик Робертсен.

Об этом сообщает Bloomberg.

В записке для инвесторов банка, опубликованной 4 декабря, Робертсен описал перспективные сценарии на 2023 год, которые могут привести к развороту процентных ставок после повышения в 2022 году, последующих банкротств в криптовалютном секторе и негативного отношения к рынку.

Эксперт прогнозирует, что в следующем году возможно дальнейшее снижение стоимости Bitcoin на 70% от его текущей рыночной стоимости, тогда как золото может увидеть потенциал роста до 30% до отметки в $2250 за унцию.

Последние месяцы 2022 были бурными для всей криптовалютной экосистемы. Крушение криптовалютной биржи Сэма Бенкмана-Фрида FTX и хедж-фонда Alameda Research вызвало падение цен на крипторинке.

Процедура банкротства FTX уже привела к убыткам, и криптовалютный кредитор BlockFi последовал за биржей, частично из-за «значительного влияния» на FTX и Alameda.

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cryptomisto По материалам:

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