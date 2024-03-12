В США показали мобильную скоростную зарядную станцию ​​для электромобилей — Finance.ua

В США показали мобильную скоростную зарядную станцию ​​для электромобилей Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

В США показали мобильную скоростную зарядную станцию ​​для электромобилей

Американский автопроизводитель Mack Trucks представил мобильную автономную зарядную станцию ​​для электромобилей.

На ежегодном заседании Совета по технологиям и техническому обслуживанию Американской ассоциации грузоперевозчиков компания показала Mack MD Electric с генератором на «возобновляемом пропане» и зарядным устройством на 120 кВт.

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Новая разработка поможет менеджерам автопарков понять, подойдут ли предприятию электрические легковые и коммерческие автомобили или нет.

«Эта система позволит заказчику или дилеру заряжать легковые авто и грузовики на электротяге, не имея зарядной инфраструктуры, доступной на штатном месте», — говорит Райан Саба из отдела энергетических решений Mack Trucks.

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В компании уверены, что их новая разработка поможет клиентам легче ощутить преимущества использования электромобилей в собственном бизнесе.

Интересно, что зарядная станция установлена ​​на шасси электрического грузового автомобиля Mack MD Electric. Машина оснащена трехфазным двигателем мощностью 260 л.с., приводимым в движение от массивной литий-ионной батареи емкостью 240 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 368 км.

Грузовой электромобиль Mack MD Electric производится с 2021 года и пользуется стабильной популярностью — автопроизводитель имеет постоянную очередь в 9−12 месяцев на новые машины.

Autogeek По материалам:

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