В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей — Finance.ua

В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей Сегодня 01:47 — Технологии&Авто

В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей, Фото: Electreon

В американском Детройте появилась первая в США общественная дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей. С 2024 года сеть таких дорог планируется расширить по всему штату Мичиган.

Об этом рассказали на сайте Electrek.

Над проектом работали местные власти Детройта, Министерство транспорта штата Мичиган и компания Electreon. Последняя предоставила медные катушки индуктивной зарядки, установленные под поверхностью дороги.

Читайте также Причины, почему электромобили вскоре станут намного дешевле

Дорога способна заряжать электромобили с приемником Electreon. Он передает энергию аккумуляторной батарее прямо во время движения.

Скорость такой зарядки значительно ниже, чем у традиционных зарядных станций. Однако дороги с беспроводной зарядкой избавят владельцев электромобилей от необходимости самостоятельно пополнять запас аккумулятора.

Пока беспроводная зарядка находится только на одном участке дороги, Фото: Electreon

Пока проект находится на стадии тестирования. Эксперты используют фургон Ford E-Transit для исследований и устранения ошибок.

Также рядом с этим участком дороги установлены две статические индуктивные зарядные станции. Они позволяют заряжать электромобиль во время остановки.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.