В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей — Finance.ua
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В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

Технологии&Авто
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В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей
В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей, Фото: Electreon
В американском Детройте появилась первая в США общественная дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей. С 2024 года сеть таких дорог планируется расширить по всему штату Мичиган.
Об этом рассказали на сайте Electrek.
Над проектом работали местные власти Детройта, Министерство транспорта штата Мичиган и компания Electreon. Последняя предоставила медные катушки индуктивной зарядки, установленные под поверхностью дороги.
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Дорога способна заряжать электромобили с приемником Electreon. Он передает энергию аккумуляторной батарее прямо во время движения.
Скорость такой зарядки значительно ниже, чем у традиционных зарядных станций. Однако дороги с беспроводной зарядкой избавят владельцев электромобилей от необходимости самостоятельно пополнять запас аккумулятора.
Пока беспроводная зарядка находится только на одном участке дороги
Пока беспроводная зарядка находится только на одном участке дороги, Фото: Electreon
Пока проект находится на стадии тестирования. Эксперты используют фургон Ford E-Transit для исследований и устранения ошибок.
Также рядом с этим участком дороги установлены две статические индуктивные зарядные станции. Они позволяют заряжать электромобиль во время остановки.
По материалам:
Фокус
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