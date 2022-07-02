В США отказались контролировать майнинг криптовалют — Finance.ua
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В США отказались контролировать майнинг криптовалют

Технологии&Авто
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Верховный суд США принял решение ограничить полномочия Агентства по охране окружающей среды (EPA) регулировать выбрасываемые электростанциями объемы углерода. Как считают в EPA, это будет препятствовать контролю майнинга криптовалют и продолжит негативное влияние на изменения климата.
Как сообщили журналисты, в течение полувека EPA отстаивало правила закона о чистом воздухе, устанавливая стандарты для ограничения загрязнения и выбросов. Однако Верховный суд США запретил EPA устанавливать лимиты выбросов — этим должен заниматься Конгресс, постановил судья Джон Робертс. Ранее Джо Байден подписал указ о содействии развитию цифровых активов.
Впрочем, майнинг не оставят без присмотра. В Белом Доме пообещали предложить закон, регулирующий майнинг биткоина и его влияние на энергетику и климат.
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Ожидается, что предложение такого законопроекта будет опубликовано уже в августе. Из уже принятых решений — сенат штата Нью-Йорк введет двухлетний мораторий на майнинг PoW-криптовалюты. Законопроект запрещает добычу новым компаниям, а существующие смогут продолжить работу. Однако без разрешений на расширение.
Также в США разработали криптовалюту E-Stablecoin «на основе физики», связывающую электрическую энергию и блокчейную технологию. Для майнинга E-Stablecoin требуется один киловатт-час электроэнергии. Однако этот же цифровой токен позже может быть уничтожен, чтобы получить один киловатт-час полезной электроэнергии обратно. Таким образом, цена одного токена E-Stablecoin привязана к стоимости электроэнергии «надежным и стабильным способом».
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По материалам:
noworries
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