Падение Bitcoin просаживает акции майнинговых компаний — Finance.ua

Падение Bitcoin просаживает акции майнинговых компаний Сегодня 15:15 — Финтех и Карты

Криптовалютный крах ставит майнеров биткойнов в затруднительное положение, снижая акции их компаний. Поскольку обеспокоенные падением прибыли и высокими фиксированными затратами инвесторы продают их ценные бумаги.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании отметили, что такие публичные майнинговые компании, такие как Riot Blockchain Inc и TeraWulf Inc, в США потеряли в стоимости 78% и 89% соответственно. Канадская Hut 8 Mining Corp свалилась на 79%, а Bitfarms снизилась на 71%.

Газета пишет, что после того, как Bitcoin упал до 20 тыс долл., майнинг стал менее прибыльным. Поэтому кредиторы отказываются финансировать развитие отрасли как раньше, что заставляет майнеров искать себе средства на это путем продажи активов.

По данным Arcane, майнеры являются одними из самых крупных владельцев Bitcoin с общим объемом 800 000. В фирме говорят, что за первые четыре месяца 2022 года публичные майнинговые компании продали 30% своего производства Bitcoin. В мае этот показатель также возрос, что значит массовое внедрение собственных резервов.

«Если они будут вынуждены ликвидировать значительную часть этих активов, это может способствовать дальнейшему падению цены Bitcoin», — отметил аналитик Arcane.

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Економічна Правда По материалам:

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