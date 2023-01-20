В Ryanair завершилась эра дешевых авиабилетов по 10 евро — Finance.ua

В Ryanair завершилась эра дешевых авиабилетов по 10 евро Сегодня 13:33 — Личные финансы

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году. Он пояснил, что в ближайшие два года клиенты не увидят тарифы ниже 9,99 фунта стерлингов из-за высоких цен на нефть.

Цены на весенние рейсы Ryanair сейчас стартуют от 29,99 фунта стерлингов (около 35 евро), тогда как раньше билеты на аналогичные направления можно было приобрести по цене до 10 фунтов (около 12 евро).

При этом ожидается, что в течение следующих трех лет средняя стоимость билетов на рейсы Ryanair вырастет с 40 евро (35,20 фунтов) до 50 евро (44,00 фунтов).

Однако несмотря на рост цен, О’Лири считает, что в целом существует «высокий спрос» на полеты.

Стоит отметить, что глава Ryanair по-прежнему предупреждал о грядущем росте цен на авиабилеты, поскольку, по его мнению, они стали «слишком дешевыми».

Аналитики Bloomberg прогнозировали, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2023 году цены на авиабилеты поднимутся по всему миру.

Повышение тарифов связывают с изменением маршрутов, на которое пошли многие страны, чтобы избежать российского воздушного пространства. Дело в том, что объезд может увеличивать время полета на 3 часа, что приводит к увеличению потребления топлива и расходам. Соответственно, авиаперевозчики должны повысить стоимость, чтобы покрыть расходы.

Телеканал 24 По материалам:

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