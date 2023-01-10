В россии планируется развертывание производства дронов-камикадзе — Finance.ua

В россии планируется развертывание производства дронов-камикадзе
российское руководство планирует начать производство собственных дронов-камикадзе. Среди городов, рассматриваемых для производства, Тольятти.
Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.
По его словам, об этом стало известно благодаря безупречной работе украинской разведки.
Также, по словам Данилова, компании, поставляющие комплектующие для дронов, не факт, что будут продолжать это делать и далее. А без них производство невозможно.
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«Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, компании, которые их посталяли, будут продолжать это делать», — отметил он.
Напомним, в россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их будет, пока не известно.
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