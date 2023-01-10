В россии планируется развертывание производства дронов-камикадзе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В россии планируется развертывание производства дронов-камикадзе

Мир
18
российское руководство планирует начать производство собственных дронов-камикадзе. Среди городов, рассматриваемых для производства, Тольятти.
Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.
По его словам, об этом стало известно благодаря безупречной работе украинской разведки.
Также, по словам Данилова, компании, поставляющие комплектующие для дронов, не факт, что будут продолжать это делать и далее. А без них производство невозможно.

Читайте такжн: Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в Украине. Что они могут изменить?

«Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, компании, которые их посталяли, будут продолжать это делать», — отметил он.
Напомним, в россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их будет, пока не известно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.