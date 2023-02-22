В Раде предлагают освободить от налогообложения депозиты физлиц — законопроект
На сайте Верховной Рады появился законопроект № 9037, качающийся особенностей налогообложения банковских вкладов (депозитов) физических лиц.
Что предлагают
Освободить от налогообложения общую сумму процентов, начисленных на суммы банковских вкладов (депозитов) физических лиц, не превышающую необлагаемый предел — 600 000 грн.
Это, по мнению автора документа, позволит снизить налоговую нагрузку и увеличить доверие и спрос на такой вид сбережений.
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«На сегодняшний день сбережения граждан постоянно съедает инфляция. Имеющиеся ставки по депозитам не позволяют покрыть так называемый инфляционный налог. Плюс необходимость уплаты 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с полученного дохода от процентов по депозитам еще больше обесценивает данный способ сохранения сбережений граждан», — говорится в пояснительной записке.
Чтобы избежать злоупотреблений и уменьшения бюджетных поступлений в общую сумму не облагаемого предела, предлагается включить все имеющиеся банковские вклады (депозиты) лица, учитывая членов семьи, в банковской системе страны. Следует отметить, что согласно действующему законодательству сведения о банковских счетах клиентов являются банковской тайной.
Автор законопроекта предлагает, чтобы Нацбанк разработал и установил порядок доступа банков к банковской тайне других банков в части сведений о банковских вкладах (депозитах) для «реализации банками как налоговыми агентами возможности применения необлагаемого предела».
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