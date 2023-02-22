Украинцы выбирают валютные депозиты: в чем причина — Finance.ua

Украинцы выбирают валютные депозиты: в чем причина Сегодня 08:01 — Кредит&Депозит

Украинцы выбирают валютные депозиты: в чем причина

Украинцы держат на банковских депозитах 581 млрд гривен, а также валюту на 342,546 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные банковского обзора Национального банка (НБУ).

Отмечается, что украинцы в январе 2023 начали забирать гривневые депозиты из банков и открывать валютные. Отток по гривневым вкладам за месяц составил 2%, а приток по валютным — 2,6%. Такой интерес, скорее всего, связан с возможностью покупать безналичную валюту с помощью депозитов.

При этом за весь 2022 год объем депозитов физлиц увеличился на 31,2%. Этому способствовал рост процентов по вкладам.

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«Наиболее ощутимо выросли срочные вклады населения в валюте. Этому способствовало разрешение НБУ покупать валюту онлайн для размещения на депозитах», — отметили в НБУ.

Как известно, украинцы не могут сейчас покупать безналичную иностранную валюту напрямую. Однако Нацбанк ввел новый инструмент — покупку валюты на депозит.

По истечении срока вклада клиент может забрать деньги как в гривне, так и непосредственно в иностранной валюте. Это объясняет рост популярности валютных депозитов в стране.

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При этом с 11 февраля в Украине также действуют обновленные требования к резервам банков. Теперь финучреждениям нужно иметь больше денежных запасов, что также заставляет банк поднимать проценты по депозитам.

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в гривне по состоянию на 20 февраля составила 13,4% (в ноябре-2022 — 12,08%). Однако «расценки» заметно отличаются в зависимости от банка.

Ставки по валютным депозитам остаются низкими. Они колеблются от 0,1% в крупных банках до 3% в небольших банках. Средняя годовая ставка составляет всего 0,69%.

Такая доходность не покрывает инфляцию (26,6% по итогам 2022 г.). Поэтому большинство украинцев предпочитают хранить средства на текущих счетах. Из 1,75 трлн грн, которые украинцы держат в банках, 1,3 трлн грн находится именно на карточных счетах.

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Обозреватель По материалам:

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