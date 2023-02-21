УБРР стал участником программы «Бонус к депозиту». Какой бонус можно получить — Finance.ua

Также по теме

УБРР стал участником программы «Бонус к депозиту». Какой бонус можно получить

Сегодня 11:10 32

Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в 8,5 млрд грн. Кто может реструктуризировать долги

Вчера 14:32 68

Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году

17.02 15:28 347

ПриватБанк и другие: в каких банках больше всего токсичных кредитов

17.02 12:03 1083

Гривневые или валютные: какие депозиты украинцы предпочитали в январе

16.02 14:04 611

Клиентам банков предложат ультракороткие вклады