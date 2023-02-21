УБРР стал участником программы «Бонус к депозиту». Какой бонус можно получить — Finance.ua
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УБРР стал участником программы «Бонус к депозиту». Какой бонус можно получить

Кредит&Депозит
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УБРР стал участником программы «Бонус к депозиту». Какой бонус можно получить
УБРР стал участником программы «Бонус к депозиту». Какой бонус можно получить
Заработать на депозите можно больше, воспользовавшись программой «Бонус к депозиту». Украинский банк реконструкции и развития стал участником программы, и теперь у читателей Finance.ua есть возможность получить бонус, если откроют в банке вклад «Классический» на срок 3, 6, 9 и 12 месяцев в гривне. Минимальная сумма вклада — от 50 тыс. гривен с выплатой процентов ежемесячно и в конце срока.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

  • 3 месяца — 16% +1,2% годовых от вклада;
  • 6 мес. — 15,50%+1% годовых от вклада;
  • 9 мес. — 14%+1% годовых от вклада;
  • 12 мес. — 14% +0,5% годовых от вклада.

Параметры депозита:

  • валюты депозита — гривна;
  • минимальный срок — от 84 дней в гривне;
  • сумма депозита — от 50 000 грн;
  • досрочное расторжение — нет;
  • возможность частичного снятия — нет;
  • пролонгация — нет;
  • выплата процентов — в конце срока;
  • начисление процентов — на текущий счет;
  • онлайн оформление — нет.

В программе не участвуют депозиты:

  • менее 50 000 гривен;
  • если были указаны недостоверные данные;
  • если клиент имеет действительные вклады или были вклады в течение 14 дней до подачи заявки в банк.

Как получить бонус:

  1. Заполните «Заявку на бонус» по ссылке.
  2. Разместите депозит в выбранном банке.
  3. Подтвердите размещение депозита и получите бонус.

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По материалам:
Finance.ua
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