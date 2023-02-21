УБРР стал участником программы «Бонус к депозиту». Какой бонус можно получить — Finance.ua

УБРР стал участником программы «Бонус к депозиту». Какой бонус можно получить
Заработать на депозите можно больше, воспользовавшись программой «Бонус к депозиту». Украинский банк реконструкции и развития стал участником программы, и теперь у читателей Finance.ua есть возможность получить бонус, если откроют в банке вклад «Классический» на срок 3, 6, 9 и 12 месяцев в гривне. Минимальная сумма вклада — от 50 тыс. гривен с выплатой процентов ежемесячно и в конце срока.
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:
- 3 месяца — 16% +1,2% годовых от вклада;
- 6 мес. — 15,50%+1% годовых от вклада;
- 9 мес. — 14%+1% годовых от вклада;
- 12 мес. — 14% +0,5% годовых от вклада.
Параметры депозита:
- валюты депозита — гривна;
- минимальный срок — от 84 дней в гривне;
- сумма депозита — от 50 000 грн;
- досрочное расторжение — нет;
- возможность частичного снятия — нет;
- пролонгация — нет;
- выплата процентов — в конце срока;
- начисление процентов — на текущий счет;
- онлайн оформление — нет.
В программе не участвуют депозиты:
- менее 50 000 гривен;
- если были указаны недостоверные данные;
- если клиент имеет действительные вклады или были вклады в течение 14 дней до подачи заявки в банк.
Как получить бонус:
- Заполните «Заявку на бонус» по ссылке.
- Разместите депозит в выбранном банке.
- Подтвердите размещение депозита и получите бонус.
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