В Раде объяснили, почему отложили повышение зарплат учителям — Finance.ua

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В Раде объяснили, почему отложили повышение зарплат учителям

Казна и Политика
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В Раде объяснили, почему отложили повышение зарплат учителям
В Раде объяснили, почему отложили повышение зарплат учителям
В школах критически не хватает молодых специалистов, однако страна в условиях полномасштабной войны не может позволить себе увеличение зарплат учителям
Об этом в интервью Укринформу сказал глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
По его мнению, в вузах ситуация с кадрами более-менее нормальная, а вот в школах критически не хватает специалистов, особенно учителей естественных дисциплин — физики, химии, биологии.
«Но самый острый вопрос даже не в этом. Почти не приходят молодые учителя. Это настоящая проблема. И ее решение очень простое — заработная плата. Государство может сколько угодно говорить о престиже, мотивации, миссии, но пока молодой специалист не видит перспективы стабильного и достойного заработка — он просто не приходит в школу», — сказал он.
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Он отметил, что закон «Об образовании» и закон «О полном общем среднем образовании» содержат норму по минимальной зарплате учителя, которая должна составлять не менее трех минимальных заработных плат. Рада поддержала эти документы, однако ежегодно при принятии госбюджета эту норму откладывают.
«Причина — банальная, но объективная: государственный бюджет не выдерживает такой нагрузки, особенно во время полномасштабной войны», — сказал Бабак.
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При этом он убежден, что другого способа мотивировать молодых специалистов нет.
«Если мы хотим видеть в школах молодых специалистов, мотивированных, активных, то мы должны обеспечить достойную оплату их труда», — подчеркнул нардеп.
По материалам:
Espreso.tv
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