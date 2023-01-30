В Раде хотят возобновить е-декларирование во время военного положения — Finance.ua
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В Раде хотят возобновить е-декларирование во время военного положения

Казна и Политика
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В Раде хотят возобновить е-декларирование во время военного положения
В Раде хотят возобновить е-декларирование во время военного положения
В Верховной Раде активно обсуждается возможность возобновления е-декларирования до окончания военного положения, поскольку ничего не мешает должностным лицам подавать декларации.
Об этом сообщила глава Комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции Анастасия Радина.
«Одна из инициатив — законопроект № 8071. В нем говорится, что чиновники подают декларации не через три месяца после окончания военного положения, а через определенный срок после принятия этого закона. Топ-должностным лицам ничего не мешает подавать декларации. Понятно, что их не должны подавать военные или люди на оккупированных территориях», — отметила депутат.
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По ее словам, документ уже обсуждался на заседании согласительного совета, по результатам которого в комитете будут убеждать коллег возобновить е-декларирование уже сейчас, не дожидаясь «ни окончания войны, ни очередных коррупционных скандалов».
Народная депутат напомнила: сейчас действует норма, которая предусматривает, что после окончания военного положения в течение трех месяцев подаются все декларации, которые не были поданы из-за приостановки е-декларирования, а потому никакой «дыры» в процессе не будет.
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«Даже те, кто проработал полгода и уволился, должны подавать декларации. То же касается и всех кандидатских деклараций», — резюмировала Радина.
Напомним, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал концепт «Налоговой в смартфоне».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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