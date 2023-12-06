В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет — Finance.ua

В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет

Украинцев могут обязать носить с собой на постоянной основе военный билет. В настоящее время обсуждается возможность закрепить это на законодательном уровне. Такое решение позволит улучшить мобилизационные процессы.

Об этом на брифинге сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке и представитель президента в ВР Федор Вениславский.

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Вениславский уточнил, что украинцев хотят обязать с определенной целью. По его словам, это поможет избежать возможных вопросов и недоразумений, связанных с определением статуса лица относительно военной обязанности во время военного положения. То есть, во время проверки представители ТЦК сразу смогут узнать данные о военном учете военнообязанного.

«Чтобы избежать вопросов, связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным или не военнообязанным, может получить повестку или не может получить повестку, мы предполагаем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете», — объяснил Вениславский.

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К слову, представители ТЦК и СП также советуют украинцам всегда иметь с собой военный билет. Впрочем, подобные требования не закреплены в действующем законодательстве.

Вопрос демобилизации

Вениславский рассказал, что в Раде также рассматривают вопрос о том, после какого срока службы военные, призванные по мобилизации, смогут уволиться. Нардеп подчеркнул, что этот вопрос очень сложный и продолжаются дискуссии.

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Как пояснил представитель президента в парламенте, сложность вопроса состоит в том, что в действующем законодательстве не предусмотрена демобилизация в условиях военного положения. Кроме того, Вениславский также добавил, что в мировой истории не было случаев, когда в условиях полномасштабной войны была демобилизация военных.

«Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть другие предложения. Мы обсуждаем этот вопрос», — сообщил Вениславский.

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Телеканал 24 По материалам:

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