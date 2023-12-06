В Раде готовят законопроект о повестках на э-почту и заказным письмом — Finance.ua

В Раде готовят законопроект о повестках на э-почту и заказным письмом Сегодня 10:01 — Казна и Политика

В Раде готовят законопроект о повестках на э-почту и заказным письмом

В Верховной Раде обсуждают вопросы возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом.

Об этом заявил представитель президента в Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в интервью « РБК-Украина ».

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«Законопроект касается непосредственно вопросов мобилизации — он так и называется: проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, военного учета, прохождения военной службы. В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — заявил Вениславский.

То есть, по его словам, уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб.

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«Это так называемая публичная повестка», — добавил он.

Что касается актуальности электронных почтовых ящиков, то в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.

«Эти нормы должны упростить получение повестки и не разрешать людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон», — объясняет Вениславский.

Он рассказал, что «эти нормы есть в законопроекте, который еще нарабатывают.

«Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже к концу этой недели», — сказал он.

Справка Finance.ua:

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Українська правда По материалам:

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