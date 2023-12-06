В Раде готовят законопроект о повестках на э-почту и заказным письмом — Finance.ua

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В Раде готовят законопроект о повестках на э-почту и заказным письмом

Казна и Политика
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В Раде готовят законопроект о повестках на э-почту и заказным письмом
В Раде готовят законопроект о повестках на э-почту и заказным письмом
В Верховной Раде обсуждают вопросы возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом.
Об этом заявил представитель президента в Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина».
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«Законопроект касается непосредственно вопросов мобилизации — он так и называется: проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, военного учета, прохождения военной службы. В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — заявил Вениславский.
То есть, по его словам, уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб.
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«Это так называемая публичная повестка», — добавил он.
Что касается актуальности электронных почтовых ящиков, то в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.
«Эти нормы должны упростить получение повестки и не разрешать людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон», — объясняет Вениславский.
Он рассказал, что «эти нормы есть в законопроекте, который еще нарабатывают.
«Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже к концу этой недели», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • депутаты готовят к регистрации крупный законопроект относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы;
  • в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автором документа является депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко;
  • в Верховной Раде Украины сообщили детали внесения изменений в действующее законодательство относительно мобилизации и увольнения с военной службы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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