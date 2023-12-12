В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи — Finance.ua

В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи Сегодня 10:11 — Личные финансы

В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар».

У некоторых абонентов мобильного оператора отсутствует связь. Также не работает сайт оператора.

В компании сообщили , что знают о проблеме и уже работают над ее устранением.

В Дії посоветовали , что пока Kyivstar работает над устранением проблемы, стоит открыть приложение Дія, пока пользователь подключен к домашнему WiFi, чтобы его документы были загружены.

Также можно воспользоваться национальным роумингом — это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения SIM-карт и тарифов.

Как это сделать:

Отключите автовыбор сети (на Android: Настройки − Мобильная сеть (или Подключение) − Оператор; на iOS: Параметры − Сотовые данные − Выбор сети).

Найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell.

Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть.

Убедитесь, что вы можете позвонить/отправить SMS.

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