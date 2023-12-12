В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи — Finance.ua

В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи
Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар».
У некоторых абонентов мобильного оператора отсутствует связь. Также не работает сайт оператора.
В компании сообщили, что знают о проблеме и уже работают над ее устранением.
В Дії посоветовали, что пока Kyivstar работает над устранением проблемы, стоит открыть приложение Дія, пока пользователь подключен к домашнему WiFi, чтобы его документы были загружены.
Также можно воспользоваться национальным роумингом — это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения SIM-карт и тарифов.
Как это сделать:
- Отключите автовыбор сети (на Android: Настройки − Мобильная сеть (или Подключение) − Оператор; на iOS: Параметры − Сотовые данные − Выбор сети).
- Найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell.
- Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть.
- Убедитесь, что вы можете позвонить/отправить SMS.
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