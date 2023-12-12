В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи

Личные финансы
213
В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи
В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи
Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар».
У некоторых абонентов мобильного оператора отсутствует связь. Также не работает сайт оператора.
В компании сообщили, что знают о проблеме и уже работают над ее устранением.
В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи
В Дії посоветовали, что пока Kyivstar работает над устранением проблемы, стоит открыть приложение Дія, пока пользователь подключен к домашнему WiFi, чтобы его документы были загружены.
Также можно воспользоваться национальным роумингом — это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения SIM-карт и тарифов.
Как это сделать:
  • Отключите автовыбор сети (на Android: Настройки − Мобильная сеть (или Подключение) − Оператор; на iOS: Параметры − Сотовые данные − Выбор сети).
  • Найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell.
  • Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть.
  • Убедитесь, что вы можете позвонить/отправить SMS.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.