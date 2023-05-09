В прошлом году Япония импортировала рекордный объем морепродуктов из россии — Finance.ua
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В прошлом году Япония импортировала рекордный объем морепродуктов из россии

Мир
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В прошлом году Япония импортировала рекордный объем морепродуктов из россии
В прошлом году Япония импортировала рекордный объем морепродуктов из россии
В 2022 году Япония импортировала из россии морепродуктов на рекордную сумму в 155,2 млрд иен (1,2 млрд долл. США).
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные Министерства финансов Японии.
«российское правительство сосредотачивается на возрождении рыбной промышленности для развития своего Дальнего Востока. Ожидается, что присутствие российской продукции в Японии вырастет в будущем, поскольку производство продолжает сокращаться в Соединенных Штатах», — сказал Сэйдзи Харагучи, директор кооперативной федерации тралового рыболовства острова Хоккайдо.
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Низкий улов Японии и больший объем улова в россии, в водах Северной территории, стали причиной того, что в прошлом году импорт достиг самого высокого уровня с 1992 года.
Наибольший объем импорта из рф в 2022 году пришелся на снежного краба (32,6 млрд иен). Импорт пасты из минтая в прошлом году вырос примерно в 7 раз по сравнению с 2021 годом.
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«Увеличение (импорта. — Ред.), вероятно, связано с перемещением российских экспортеров в Японию после того, как им запретили доступ к США и другим западным рынкам», — считают источники в рыбной промышленности Японии.
Увеличение объема импорта также было вызвано потребностью Японии в новых источниках импорта, поскольку США прекратили вылов краба в Беринговом море из-за уменьшения его количества. А плохие условия рыболовства в Японии привели к увеличению закупок морских ежей, лосося и форели из россии.
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По оценкам, Япония импортирует около 40% потребляемых в стране морепродуктов.
Хотя Токио ввел экономические санкции против россии после начала полномасштабного вторжения в Украину, морская продукция была освобождена от ограничений: японцы считали, что негативное влияние на отечественный бизнес будет слишком большим.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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