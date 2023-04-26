Правительство Польши спрогнозировало, когда ЕС введет новый пакет санкций против россии — Finance.ua

Правительство Польши спрогнозировало, когда ЕС введет новый пакет санкций против россии Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Правительство Польши спрогнозировало, когда ЕС введет новый пакет санкций против россии

Одиннадцатый пакет санкций ЕС против россии будет принят не ранее середины мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет Reuters.

Он подчеркнул, что не стоит ожидать введения ограничений раньше.

«Новый раунд санкций Европейского Союза против россии за ведение войны против Украины обсуждается, но принятие пакета вряд ли будет раньше, чем в середине мая. Было бы нереально ожидать чего-нибудь раньше», — сказал Рау.

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Польский министр добавил, что санкции еще на стадии обсуждения.

В апреле Польша представила предложение о новых санкциях против россии, включая запрет на импорт трубопроводной нефти и алмазов.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС принял 10 пакетов санкций против российских физических лиц и компаний, что наносит экономический ущерб и усложняет финансирование войны.

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Ранее в МИД Украины заявили, что Евросоюз должен как можно быстрее приступить к подготовке к принятию 11-го пакета санкций против россии, куда должны войти ограничения деятельности корпорации «Росатом», ІТ-технологии, продажа бриллиантов и морская логистика.

В феврале Украина ввела санкции против российской атомной отрасли. Таких шагов Украина ожидает и от западных партнеров.

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Слово і Діло По материалам:

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