США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана — Finance.ua
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США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана

Мир
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США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана
США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана
В понедельник, 24 апреля, Европейский союз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. Эти санкции вводятся против лиц и организаций, ответственных за нарушение прав человека в Иране.
Об этом говорится на страницах МИД Британии и Шведского председательства в Совете ЕС.
Европейский союз принял седьмой пакет санкций против лиц и организаций, виновных в нарушениях прав человека в Иране.
«Сегодня ЕС направил еще один четкий сигнал Ирану», — говорится в заявлении.
Кроме того, Британия и США объявили о новых санкциях в отношении должностных лиц иранского режима, ответственных за нарушение прав человека, в частности со стороны Корпуса стражей исламской революции.
«Великобритания, США и ЕС предприняли последовательные и скоординированные действия, чтобы привлечь режим к ответственности, ежемесячно объявляя санкции в отношении тех, кто реагирует на нарушение прав человека», — говорится в сообщении.
В список добавили следующих лиц:
  • Мохаммад Назар Азими — командующий КСИР Наджаф Ашраф Западного штаба, ответственный за жестокое подавление протестов в провинции Керманшах;
  • Хабиб Шахсавари — командующий провинциальным корпусом КСИР провинции в Западном Азербайджане, ответственный за репрессии против протестующих в Махабаде и Пираншехре;
  • Мохсен Карими — командующий КСИР в провинции Маркази, ответственный за жестокое подавление протестов, включая 19-летнего демонстранта Мехршада Шахиди;
  • Ахмад Кадем — командир оперативной базы КСИР в Кербеле, ответственный за подавление протестов в городе Изех, провинция Хузестан.
«Великобритания также играла ведущую роль в международных усилиях привлечения иранского режима к ответственности за его репрессии, например, работая с партнерами, чтобы исключить Иран из Комиссии ООН по положению женщин и начать расследование под руководством ООН по делу о репрессиях», — добавили в МИД Великобритании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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