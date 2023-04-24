США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана — Finance.ua

США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана Сегодня 18:20 — Мир

США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана

В понедельник, 24 апреля, Европейский союз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. Эти санкции вводятся против лиц и организаций, ответственных за нарушение прав человека в Иране.

Европейский союз принял седьмой пакет санкций против лиц и организаций, виновных в нарушениях прав человека в Иране.

«Сегодня ЕС направил еще один четкий сигнал Ирану», — говорится в заявлении.

Кроме того, Британия и США объявили о новых санкциях в отношении должностных лиц иранского режима, ответственных за нарушение прав человека, в частности со стороны Корпуса стражей исламской революции.

«Великобритания, США и ЕС предприняли последовательные и скоординированные действия, чтобы привлечь режим к ответственности, ежемесячно объявляя санкции в отношении тех, кто реагирует на нарушение прав человека», — говорится в сообщении.

В список добавили следующих лиц:

Мохаммад Назар Азими — командующий КСИР Наджаф Ашраф Западного штаба, ответственный за жестокое подавление протестов в провинции Керманшах;

Хабиб Шахсавари — командующий провинциальным корпусом КСИР провинции в Западном Азербайджане, ответственный за репрессии против протестующих в Махабаде и Пираншехре;

Мохсен Карими — командующий КСИР в провинции Маркази, ответственный за жестокое подавление протестов, включая 19-летнего демонстранта Мехршада Шахиди;

Ахмад Кадем — командир оперативной базы КСИР в Кербеле, ответственный за подавление протестов в городе Изех, провинция Хузестан.

«Великобритания также играла ведущую роль в международных усилиях привлечения иранского режима к ответственности за его репрессии, например, работая с партнерами, чтобы исключить Иран из Комиссии ООН по положению женщин и начать расследование под руководством ООН по делу о репрессиях», — добавили в МИД Великобритании.

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