В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво

12
В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво
В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво
В 2024 году украинцы потратили на пивные напитки на 7 млрд грн больше, чем в 2023 году. Доход пивоваренной отрасли составил 46,3 млрд грн. Это на 17,5% больше по сравнению с 2023 годом (39,4 млрд грн) и на 53% превышает объем 2022 года (30,2 млрд грн).
Об этом свидетельствуют данные платформы Vkursi.
Читайте также
«Такой рост свидетельствует о постепенном восстановлении потребительского спроса, адаптации предприятий к сложной экономической среде и частичной стабилизации внутреннего рынка», — говорится в исследовании.
В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво
Средняя потребительская цена на пиво отечественного производства в 2024 г. оставалась относительно стабильной с незначительными колебаниями.
В целом зафиксирован рост средней цены с 32,8 грн. в 2023 году до 34,1 грн. в 2024 году за 0,5 л.
Читайте также
Совокупная прибыль в 2024 году составила 2,5 млрд грн, что сопоставимо с финансовым результатом 2023 года. В то же время в 2022 году убытки отрасли составили 699 млн грн.

15 самых прибыльных компаний отрасли

По данным исследования, только две компании получили прибыль более 1 миллиарда гривен, три компании — от 100 миллионов, еще десять — от 10 до 100 миллионов гривен.
При этом 84% общего дохода отрасли обеспечила компания, зарегистрированная в Запорожье.
В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво
«Несмотря на близость к линии фронта и регулярные воздушные тревоги, компании, зарегистрированные в Запорожской области, сгенерировали наибольшую общую прибыль в размере 2,2 млрд. грн.
Существенные результаты также отмечены в Харьковской (177 млн ​​грн), Киевской (146 млн грн), Тернопольской (126 млн грн) и Хмельницкой (88 млн грн) областях.
В 2024 году на рынке работало 299 компаний, для которых основным направлением является производство пива. За 2024 год также зарегистрировано 11 новых предприятий в этой сфере.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems