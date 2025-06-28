В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво — Finance.ua

В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво Сегодня 07:21

В прошлом году украинцы потратили 46,3 млрд грн на пиво

В 2024 году украинцы потратили на пивные напитки на 7 млрд грн больше, чем в 2023 году. Доход пивоваренной отрасли составил 46,3 млрд грн. Это на 17,5% больше по сравнению с 2023 годом (39,4 млрд грн) и на 53% превышает объем 2022 года (30,2 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные платформы Vkursi.

«Такой рост свидетельствует о постепенном восстановлении потребительского спроса, адаптации предприятий к сложной экономической среде и частичной стабилизации внутреннего рынка», — говорится в исследовании.

Средняя потребительская цена на пиво отечественного производства в 2024 г. оставалась относительно стабильной с незначительными колебаниями.

В целом зафиксирован рост средней цены с 32,8 грн. в 2023 году до 34,1 грн. в 2024 году за 0,5 л.

Совокупная прибыль в 2024 году составила 2,5 млрд грн, что сопоставимо с финансовым результатом 2023 года. В то же время в 2022 году убытки отрасли составили 699 млн грн.

15 самых прибыльных компаний отрасли

По данным исследования, только две компании получили прибыль более 1 миллиарда гривен, три компании — от 100 миллионов, еще десять — от 10 до 100 миллионов гривен.

При этом 84% общего дохода отрасли обеспечила компания, зарегистрированная в Запорожье.

«Несмотря на близость к линии фронта и регулярные воздушные тревоги, компании, зарегистрированные в Запорожской области, сгенерировали наибольшую общую прибыль в размере 2,2 млрд. грн.

Существенные результаты также отмечены в Харьковской (177 млн ​​грн), Киевской (146 млн грн), Тернопольской (126 млн грн) и Хмельницкой (88 млн грн) областях.

В 2024 году на рынке работало 299 компаний, для которых основным направлением является производство пива. За 2024 год также зарегистрировано 11 новых предприятий в этой сфере.

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