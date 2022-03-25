В ПриватБанке предупредили о технических работах 26 марта в Приват24 — Finance.ua

В ПриватБанке предупредили о технических работах 26 марта в Приват24

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00:10 до 7:00 будут проводить технические работы по модернизации сервисов «Депозити» и «Скарбничка» в Приват24, чтобы усилить уровень финансовой безопасности наших клиентов. Как сообщили в банке, 26 марта сбудут проводить технические работы по модернизации сервисов, чтобы усилить уровень финансовой безопасности наших клиентов.

На период проведения работ услуги будут недоступны.

В ночное время возможны краткосрочные паузы в работе карточных переводов и платежей через Интернет и мобильный Приват24.

«Просим прощения за временные неудобства и благодарим за понимание», отметили в банке.

Напомним, ПриватБанк сообщил бизнес-клиентам о доступности новой возможности «Приват24 для бизнеса» — в случае недоступности привычного файлового ключа КЭП для подтверждения операции они могут временно воспользоваться ПЭП (простая электронная подпись).

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