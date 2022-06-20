В ПриватБанке объяснили, почему блокируют карты клиентов — Finance.ua
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В ПриватБанке объяснили, почему блокируют карты клиентов

Сегодня 16:13Финтех и Карты
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В ПриватБанке объяснили, почему блокируют карты клиентовВ ПриватБанке объяснили, почему блокируют карты клиентов
В последнее время клиенты ПриватБанка стали жаловаться на блокировку карт. В частности, люди заявляют о том, что не могут в привычном режиме распоряжаться собственными средствами.
Как пояснил в комментарии пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, это связано с незаконными транзакциями и подозрительными переводами средств.
«ПриватБанк является государственным учреждением, поэтому те или иные действия проводятся исключительно в рамках закона. Просто так карты никто не блокирует. Причиной могут быть незаконные транзакции. Если банк это замечает, то счета могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств», — объяснил пресс-секретарь.
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В учреждении пояснили, что согласно пункту законодательства «О предотвращении и противодействии легализации финансов, полученных незаконными методами», банк как субъект первичного финансового мониторинга выявляет правильность транзакций.
Представитель банка также отметил, что в связи с военным положением в стране проверка транзакций проводится более тщательно. Таким образом, государство пытается избежать финансирования террористических групп и агентов оккупантов.
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«С начала войны мы заблокировали немало карт. Однако, не всегда держатели карты виновны, ведь мошенники могут пользоваться ими без ведома держателей. Это удается из-за перевыпуска SIM-карт. Поэтому советуем зарегистрировать мобильный номер, чтобы не стать жертвой мошенников», — добавил Серга.
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По материалам: УНН
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