В правительстве спрогнозировали экономический рост уже в следующем году — Finance.ua

В правительстве спрогнозировали экономический рост уже в следующем году Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Экономика Украины должна стабилизироваться и может возрасти на целых 15,5% в 2023 году. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост будет зависеть от событий в войне против России.

Об этом сообщила в интервью Свириденко агентству Reuters.

Свириденко, также являющаяся первым вице-премьер-министром, заявила, что чиновники составляют макроэкономические прогнозы перед началом переговоров в следующем месяце с Международным валютным фондом о новой программе кредитования.

Министр сказала, что текущие прогнозы по валовому внутреннему продукту в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после предполагаемого падения на 30-35% в этом году.

«Мы понимаем, что нам нужно держать экономику в движении. Очень сложно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария», — добавила Свириденко.

Хотя Свириденко отказалась уточнить, сколько Украина запросит у МВФ, она сказала, что новая программа должна быть «относительно большой» и должна быть согласована быстро, чтобы высвободить средства от других кредиторов и успокоить инвесторов.

Олег Устенко, экономический советник президента Владимира Зеленского, заявил в этом месяце, что кредит МВФ в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев может послужить якорем для большего пакета в размере 15-20 млрд долларов от других кредиторов.

Это примерно та сумма, которую глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко определил в качестве цели для финансирования МВФ в течение двух или трех лет.

Предыдущая кредитная программа Украины с МВФ на 5 млрд долларов была отменена в марте, когда МВФ одобрил экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов с несколькими Условиями в первые недели войны.

Свириденко также призвала страны и учреждения-доноры выполнить свои обещания о помощи. По ее словам, Украина получила 12,7 млрд долларов международной бюджетной поддержки после вторжения России и ожидает, что до конца года поступит еще 14 млрд долларов из уже обещанной помощи.

«Для нас очень важно продолжать получать эту финансовую помощь и помощь в целом от наших партнеров. Мы боремся за ценности, важные для Европы и США», — сказала она.

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