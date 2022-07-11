В правительстве разрабатывают программу обеспечения жильем украинцев, которых война оставила без жилья — Finance.ua
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В правительстве разрабатывают программу обеспечения жильем украинцев, которых война оставила без жилья

Казна и Политика
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В правительстве разрабатывают программу обеспечения жильем украинцев, которых война оставила без жилья
В правительстве разрабатывают программу обеспечения жильем украинцев, которых война оставила без жилья
Министерство развития общин и территорий нарабатывает концепцию государственной социальной программы обеспечения жильем украинцев, которые вслед за российской агрессией остались без домов.
Об этом сообщил директор пространственного планирования территорий и архитектуры Минрегиона в ответ на запрос Укринформа.
«Правительством установлена задача разработать государственную целевую социальную программу обеспечения жильем граждан Украины, жилье которых было разрушено или повреждено в результате вооруженной агрессии рф против Украины, концепция которой Минрегионом сейчас прорабатывается», — сообщили в министерстве.
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В профильном департаменте подчеркнули, что незаконное полномасштабное вторжение России сопровождается целенаправленным уничтожением украинских городов и сел, убийствами мирного населения и уничтожением инфраструктуры, в том числе жилой. По состоянию на 1 июня без жилья остались почти 3,5 млн украинцев. Зафиксировано уничтожение или разрушение более 116 тыс. объектов жилищного фонда общей площадью около 14 млн кв. м (12,3 тыс. многоквартирных домов и 104,1 тыс. индивидуальных усадебных домов). При этом громады, принимающие перемещенных граждан, не способны имеющимися силами обеспечить спрос на временное жилье для них.
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Сейчас Кабмин утвердил порядок выкупа, строительства жилья с целью передачи для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Согласно порядку, органы местного самоуправления могут выкупать для переселенцев жилье, которое уже введено в эксплуатацию и пригодно для постоянного проживания.
Кроме того, предусмотрено строительство жилья с целью передачи для временного проживания внутренне перемещенных лиц. «Строить такое жилье планируется в регионах Украины, где не ведутся боевые действия, и по типовым проектам строительства жилья с применением современных технологий быстрого строительства», — отметили в министерстве.
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В Минрегионе также сообщили, что в рамках работы Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны прорабатываются предложения по приоритетным реформам по направлению «жилая политика», принятие и реализация которых необходимы в военный и послевоенный периоды.

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По материалам:
Укрінформ
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