Пострадавшие жители Киевщины могут получить деньги на новое жилье: что для этого нужно — Finance.ua

Пострадавшие жители Киевщины могут получить деньги на новое жилье: что для этого нужно Сегодня 12:02 — Недвижимость

Жители Киевской области, лишившиеся жилья в результате вражеских обстрелов, могут получить средства на новые квартиры. Это предусмотрено социальной программой «Новое жилище», утвержденной Киевским облсоветом.

Об этом пишет social.com.ua

Что предполагает программа «Новое жилище»?

Выкуп квартир ориентировочно для двух тысяч семей на протяжении 2022-2023 годов. Тысячу семей запланировано обеспечить жильем в этом году, еще тысячу — в следующем.

На реализацию проекта запланировано потратить около 2 млрд 805 млн грн: 1 млрд грн — из госбюджета, 645 млн грн — из областного бюджета, около 200 млн грн — из других местных бюджетов, еще 1 млн грн — из других источников.

Кто может использовать программу?

Жители Киевщины, потерявшие свои дома из-за вражеских обстрелов. Реестры будут формироваться в порядке поступления заявлений.

Приоритетное право будет предоставляться:

семьям погибших в результате вооруженной агрессии рф;

многодетным семьям;

лицам, утратившим трудоспособность;

людям пенсионного возраста;

людям с инвалидностью.

Где можно получить жилье?

По результатам мониторинга рынка недвижимости Киевщины, на сегодняшний день есть возможность приобретения квартир в таких населенных пунктах: Березань, Белая Церковь, Белогородка, Богуслав, Буча, Бровары, Гостомель, Глеваха, Ирпень, Мироновка, Обухов, Погребы, Тарасовка, Чабаны.

Как получить средства на жилье

Подать соответствующее заявление в органы местного самоуправления по месту нахождения уничтоженного жилья. Заявление обязательно должно содержать информацию о том, что заявитель и члены его семьи не получали каких-либо компенсаций за счет каких-либо источников в денежном или натуральном виде за разрушенный объект недвижимости.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

1. Копию информационного сообщения (заявление) о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации, поданного согласно Порядку предоставления информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации, утвержденной постановлением Кабмина от 26 марта 2022 г. № 380 (в редакции постановления Кабмина от 29 апреля 2022 г. № 505 ).

2. Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины владельца имущества и членов семьи, претендующих на получение квартиры;

3. Надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего право собственности на имущество, уничтоженное в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации, и восстановление которого невозможно путем текущего или капитального ремонта или реконструкции или экономически нецелесообразно.

4. Копии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (не предоставляется физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, уведомили об этом соответствующий территориальный орган ГФС и имеют отметку в паспорте гражданина Украины) владельца имущества и членов семьи, которые претендуют на получение квартиры;

5. Копии документов, подтверждающих основания приоритетности в получении средств для приобретения жилья.

6. Отчет по результатам обследования, в котором указано, что здание (квартира) подлежит полному или частичному демонтажу.

7. Выписка из перечня потенциально аварийно опасных объектов, требующих неотложных работ по частичному демонтажу отдельных частей и/или конструкций и аварийно опасных объектов, подлежащих демонтажу, ликвидации, утвержденного уполномоченным органом.

Заявители, подавшие заявления для внесения в реестры семей, нуждающихся в обеспечении жильем, должны получить от органов местного самоуправления опись документов, в котором указывается информация о дате подачи и регистрации заявления, регистрационный номер заявления и перечень документов, добавленных к заявлению, за подписью должностной лица, принявшего их.

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