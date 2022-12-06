В правительстве рассказали, нужна ли сейчас очередная девальвация гривны — Finance.ua
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В правительстве рассказали, нужна ли сейчас очередная девальвация гривны

Валюта
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В правительстве рассказали, нужна ли сейчас очередная девальвация гривны
В правительстве рассказали, нужна ли сейчас очередная девальвация гривны
Украине пока не нужна девальвация гривны. Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что вопрос может возникнуть при ухудшении ситуации на наличном рынке.
Об этом сообщает Reuters.
«Я не вижу необходимости в очередной девальвации центрального банка», — сказал Буца на мероприятии Bloomberg.
По его словам, курс «на улице» сейчас отклонился на 10% от официального фиксированного курса Национального банка.

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Буца отметил, что в случае отклонения курса на большую величину НБУ, возможно, будет «нужно подумать об этом».
Напомним, НБУ с 24 февраля установил фиксированный курс на уровне 29,25 гривны за доллар. С 21 июля НБУ девальвировал гривну на 25%, повысив курс до 36,57 грн.
При этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока также не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару.

Справка Finance.ua:

  • курс доллара в Украине в декабре 2022 года не подскочит выше отметки 38-39 гривен. В то же время есть сразу несколько факторов, которые будут влиять на него в последний месяц зимы. Эксперты проанализировали, что будет с долларом до Нового года;
  • В инвесткомпании ICU прогнозируют, что официальный курс гривны до конца 2022 года останется на текущем уровне в 36,5686 за доллар. А вот к концу 2023 года нацвалюта Украины ослабнет до 40,2 грн/доллар.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

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По материалам:
РБК-Україна
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