В правительстве определились с размером индексации пенсий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В правительстве определились с размером индексации пенсий

Личные финансы
27
В правительстве определились с размером индексации пенсий
В правительстве определились с размером индексации пенсий, freepik
Министерство социальной политики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексацию планируют провести с коэффициентом 1,10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства, размещенный на сайте ФПУ.
«Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10», — говорится в пояснительной записке к проекту.
В бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров Украины об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.
Общий объем доходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определен в сумме 904,8 млрд гривен, с учетом остатка средств на начало года — 910,2 млрд гривен.
Читайте также
Расчеты произведены на основе отчетных данных о численности получателей выплат и размеров выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн), и минимальной заработной платы (8 000 грн).
Также учтены сведения из автоматизированных баз данных обработки пенсионной документации (электронных пенсионных дел), Основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2025−2027 годы, прогнозных поступлений ЕСВ на сумму 589,9 млрд гривен (с учетом дополнительных поступлений ЕСВ в связи с изменением максимальной величины базы начисления ЕСВ с 15 до 20 размеров минимальной заработной платы и отмены льгот по начислению и уплате ЕСВ для физических лиц — предпринимателей) на 2025 год.
Читайте также
Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.
«Проект бюджета ПФУ на 2025 год сбалансирован по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение», — говорится в сообщении.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.