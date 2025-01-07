В правительстве определились с размером индексации пенсий — Finance.ua

В правительстве определились с размером индексации пенсий Сегодня 15:28 — Личные финансы

В правительстве определились с размером индексации пенсий, freepik

Министерство социальной политики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексацию планируют провести с коэффициентом 1,10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства, размещенный на сайте ФПУ

«Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров Украины об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Общий объем доходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определен в сумме 904,8 млрд гривен, с учетом остатка средств на начало года — 910,2 млрд гривен.

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Расчеты произведены на основе отчетных данных о численности получателей выплат и размеров выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн), и минимальной заработной платы (8 000 грн).

Также учтены сведения из автоматизированных баз данных обработки пенсионной документации (электронных пенсионных дел), Основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2025−2027 годы, прогнозных поступлений ЕСВ на сумму 589,9 млрд гривен (с учетом дополнительных поступлений ЕСВ в связи с изменением максимальной величины базы начисления ЕСВ с 15 до 20 размеров минимальной заработной платы и отмены льгот по начислению и уплате ЕСВ для физических лиц — предпринимателей) на 2025 год.

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Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

«Проект бюджета ПФУ на 2025 год сбалансирован по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение», — говорится в сообщении.

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