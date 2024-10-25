В Польше запретили собирать янтарь — Finance.ua

В Польше запретили собирать янтарь Сегодня 18:10 — Мир

В Польше запретили собирать янтарь

Морской офис в Гдыне недавно напомнил о правилах сбора янтаря. Об этом пишет i npoland.net.pl

Теперь сбор этого драгоценного материала возможен только на определенных участках, в том числе на пляжах и мелководных побережьях. Запрет касается сбора янтаря в таких местах, как дюны, скалы, леса и национальные парки, где природные условия должны быть максимально сохранены.

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Где можно собирать

Согласно действующим правилам, любительский сбор янтаря разрешен на пляжах, где это не наносит вреда природе и экосистеме. Мелководные берега, омывающие Балтийское море, остаются популярными местами для поисков янтаря после штормов.

Почему запрещено собирать янтарь в определенных местах

Запрет на сбор янтаря в таких местах, как дюны, скалы, леса и национальные парки, направлен на защиту природных экосистем и поддержание биоразнообразия.

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Ответственность за нарушение правил

Нарушение этих ограничений может иметь серьезные последствия. За незаконный сбор янтаря на запрещенных территориях предусмотрены штрафы, поскольку это считается нарушением охранного статуса определенных природных зон.

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