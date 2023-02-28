На аукционе Prozorro продали янтаря на ₴1 миллион — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На аукционе Prozorro продали янтаря на ₴1 миллион

Казна и Политика
20
На аукционе Prozorro продали янтаря на ₴1 миллион
На аукционе Prozorro продали янтаря на ₴1 миллион
На платформе Prozorro.Продажи 27 февраля 2023 года состоялись первые аукционы по продаже янтаря, которые принесли организаторам 1 млн грн.
Об этом сообщает ГП «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке.
«В понедельник, 27 февраля, в системе Прозорро.Продажи состоялись первые онлайн-аукционы по продаже янтаря. По их итогам система помогла заработать организатору торгов — Госхранилищу драгоценных металлов и камни — первый миллион гривен», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что из объявленных 17 торгов состоялось шесть, на которых Госхранилище продало более 200 кг янтаря.
У победителей этих торгов будет девять рабочих дней на подписание протокола и договора е-аукциона. А после этого еще пять рабочих дней на уплату полной цены за лоты, определенной по результатам торгов.
Место для вашей рекламы
Напомним, 10 февраля 2023 года Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины на основании решения Министерства финансов Украины объявило 17 аукционов по продаже янтаря. Общая стартовая сумма всех аукционов составляет более 13 млн грн. Стартовая стоимость самого дешевого лота — 3 тыс. грн гривен, самого дорогого — более 3 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.