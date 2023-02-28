На аукционе Prozorro продали янтаря на ₴1 миллион — Finance.ua

На аукционе Prozorro продали янтаря на ₴1 миллион Сегодня 11:35 — Казна и Политика

На аукционе Prozorro продали янтаря на ₴1 миллион

На платформе Prozorro.Продажи 27 февраля 2023 года состоялись первые аукционы по продаже янтаря, которые принесли организаторам 1 млн грн.

Об этом сообщает ГП «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке

«В понедельник, 27 февраля, в системе Прозорро.Продажи состоялись первые онлайн-аукционы по продаже янтаря. По их итогам система помогла заработать организатору торгов — Госхранилищу драгоценных металлов и камни — первый миллион гривен», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что из объявленных 17 торгов состоялось шесть, на которых Госхранилище продало более 200 кг янтаря.

У победителей этих торгов будет девять рабочих дней на подписание протокола и договора е-аукциона. А после этого еще пять рабочих дней на уплату полной цены за лоты, определенной по результатам торгов.

Напомним, 10 февраля 2023 года Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины на основании решения Министерства финансов Украины объявило 17 аукционов по продаже янтаря. Общая стартовая сумма всех аукционов составляет более 13 млн грн. Стартовая стоимость самого дешевого лота — 3 тыс. грн гривен, самого дорогого — более 3 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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