Правительство утвердило порядок проведения э-аукционов во время большой приватизации — Finance.ua

Правительство утвердило порядок проведения э-аукционов во время большой приватизации Сегодня 20:31 — Казна и Политика

Правительство утвердило порядок проведения э-аукционов во время большой приватизации

Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения электронных аукционов во время большой приватизации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Утвержден Порядок проведения электронных аукционов для продажи объектов большой приватизации», — написал Мельничук.

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По его словам, порядок определяет механизм проведения электронных аукционов для продажи объектов большой приватизации с использованием электронной торговой системы, определения победителя по результатам электронного аукциона, размера и порядка внесения платы за участие в электронном аукционе в соответствии с положениями ЗУ «О приватизации государственного и коммунального имущества».

«Признано утратившим силу постановление КМУ от 10.05.2018 N 386 «Об утверждении Порядка продажи объектов большой приватизации государственной собственности», — сообщил Мельничук.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщал, что правительство продолжает реформу корпоративного управления и приватизацию.

«Только с начала года в рамках так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела», — сообщил Шмыгаль.

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УНН По материалам:

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