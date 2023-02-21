Правительство утвердило порядок проведения э-аукционов во время большой приватизации — Finance.ua
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Правительство утвердило порядок проведения э-аукционов во время большой приватизации

Казна и Политика
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Правительство утвердило порядок проведения э-аукционов во время большой приватизации
Правительство утвердило порядок проведения э-аукционов во время большой приватизации
Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения электронных аукционов во время большой приватизации.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«Утвержден Порядок проведения электронных аукционов для продажи объектов большой приватизации», — написал Мельничук.
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По его словам, порядок определяет механизм проведения электронных аукционов для продажи объектов большой приватизации с использованием электронной торговой системы, определения победителя по результатам электронного аукциона, размера и порядка внесения платы за участие в электронном аукционе в соответствии с положениями ЗУ «О приватизации государственного и коммунального имущества».
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«Признано утратившим силу постановление КМУ от 10.05.2018 N 386 «Об утверждении Порядка продажи объектов большой приватизации государственной собственности», — сообщил Мельничук.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщал, что правительство продолжает реформу корпоративного управления и приватизацию.
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«Только с начала года в рамках так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела», — сообщил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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